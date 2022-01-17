Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a geldi
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile TSİ 12.40'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile TSİ 12.40'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başkanı Rama tarafından törenle karşılandı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Rama birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Rama daha sonra, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından inşa edilen konutların teslim törenine katılmak üzere Laç şehrine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a geldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da Menderes'i anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da Menderes'i anlattı

 Melih Gökçek: 15 Temmuz gecesi televizyona çıkıp milleti sokağa çağıran ve Ankara'da darbeyi önleyen kişiyim

Melih Gökçek: 15 Temmuz gecesi televizyona çıkıp milleti sokağa çağıran ve Ankara'da darbeyi önleyen kişiyim

 Siyaset gündemine bomba gibi düşen seçim anketi! Kararsızlardan sonra AK Parti yüzde 38'i gördü

Siyaset gündemine bomba gibi düşen seçim anketi! Kararsızlardan sonra AK Parti yüzde 38'i gördü
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Edi Rama, Tiran, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title