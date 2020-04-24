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Bekir Yıldız, Çamlıyayla, Tarsus, Güncel, Haber

Büyükşehir?den asırlık çınara yardım eli

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde 103 yaşında olan ve tek başına yaşayan Bekir Yıldız'a gıda ve sağlık paketi götürürken, her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor.

24.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:06
Büyükşehir?den asırlık çınara yardım eli

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde 103 yaşında olan ve tek başına yaşayan Bekir Yıldız'a gıda ve sağlık paketi götürürken, her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Eşi uzun yıllar önce vefat eden, çocukları da yaşam mücadelesinde başka şehirlere çalışmaya gidince, tek başına yaşamaya başlayan Bekir Amca'yı evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü personeli, kendisine gıda ve sağlık paketi verdi.Komşuları ve mahalle muhtarı Aydın Kızıltaş'ın destekleriyle hayata tutunan ve 4 yıl askerlik görevini yerine getirdiğini gururla söyleyen 103 yaşındaki Bekir Yıldız, birkaç sene öncesine kadar çalıştığını ve her zaman sağlığına önem verdiğini ifade etti.Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'ta da açtığı Aşhane'den her gün düzenli olarak sıcak yemek verilmeye başlanan Bekir Yıldız, 'Bu koronavirüs salgınının bir an önce son bulması tek dileğimdir' dedi.

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Kızıltaş ise Bekir Yıldız'ın mahalleli tarafından çok sevildiğini ve komşularının elinden geldiğince destek olduklarını belirterek, 'Tabi ki Büyükşehir Belediyesi'nin, ona destek olması çok iyi oldu. Salgın süresince Büyükşehir ekiplerimiz, mahalle genelinde ihtiyaç sahibi insanlarımıza koli, süt ve yemek dağıtımı yapıyor. Bu noktada çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.


Kaynak: DHA

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