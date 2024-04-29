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Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Özüş (28) idaresindeki motosiklet virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sefa Özüş olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklet arkasında bulunan kuzeni Süleyman Özüş (24) yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Özüş'ün tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili savcılığın soruşturması devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Tarsus Mersin Ölüm Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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