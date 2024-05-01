Tarsus'ta Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Hüsamettin Palaz hayatını kaybetti. Traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hüsamettin Palaz (66) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Palaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN