Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.750,00
25,03
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|18.750,00
|25,03
|İş Bankası (B)
|1.400,00
|0,72
|43,64
|İş Bankası (C)
|7,33
|-0,81
|47,25
|İş Bankası (Kur.)
|8.150,00
|31,52
|İş Fin.Kir.
|1,34
|-0,74
|29,61
|İş Girişim
|1,79
|0,56
|19,33
|İş GMYO
|1,41
|0,00
|2,01
|İş Yat. Men. Değ.
|1,77
|-1,67
|53,93
|İş Yat. Ort.
|0,90
|-1,10
|7,14
|İşbir Holding
|115,10
|-2,46
|13,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|0,00
|57,14
|İttifak Holding
|2,05
|0,99
|15,17
|İz Hayvancılık Tarım
|1,82
|1,11
|33,82
|İzmir Demir Çelik
|3,69
|1,10
|39,25
|İzmir Fırça
|4,68
|-0,21
|203,90
|İzocam
|27,08
|1,88
|10,35
|Jantsa Jant Sanayi
|30,74
|-1,22
|49,33
|Kapital Yat. Holding
|0,69
|-2,82
|71,98
|Kaplamin
|3,49
|0,29
|259,79
|Kardemir (A)
|2,81
|3,69
|99,29
|Kardemir (B)
|3,08
|2,33
|108,11
|Kardemir (D)
|2,51
|1,62
|118,26
|Karel Elektronik
|5,31
|1,14
|180,95
|Karsan Otomotiv
|1,49
|-1,97
|37,96
|Karsu Tekstil
|2,00
|0,00
|376,19
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,88
|1,67
|99,18
|Kartonsan
|300,00
|2,08
|16,81
|Katmerciler Ekipman
|13,94
|2,88
|90,44
|Kent Gıda
|154,30
|-0,45
|19,15
|Kerevitaş Gıda
|50,20
|-0,10
|41,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|72,73
|Kiler GMYO
|5,08
|-0,39
|234,21
|Klimasan Klima
|6,39
|-0,16
|-16,14
|Koç Holding
|17,86
|0,22
|32,12
|Konfrut Gıda
|14,05
|0,36
|14,23
|Konya Çimento
|275,50
|2,65
|6,21
|Kordsa Global
|7,68
|1,05
|23,43
|Koza Altın
|34,40
|3,80
|110,53
|Koza Madencilik
|7,84
|3,98
|266,36
|Körfez GMYO
|2,05
|5,13
|36,67
|Kristal Kola
|3,45
|-0,58
|141,26
|Kron Telekomünikasyon
|16,00
|0,25
|218,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,00
|7,53
|29,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,79
|0,00
|22,23
|Kütahya Porselen
|6,15
|1,99
|-15,04
|Lider Faktoring
|4,64
|-2,11
|0,22
|Link Bilgisayar
|6,68
|1,67
|9,51
|Logo Yazılım
|56,10
|-1,58
|3,22
|Lokman Hekim Sağlık
|5,07
|1,00
|30,62
|Lüks Kadife
|4,98
|-0,60
|27,69
|Makina Takım
|2,01
|0,50
|42,55
|Mardin Çimento
|4,37
|0,23
|0,51
|Marka Yatırım Holding
|2,13
|0,47
|136,67
|Marmaris Altınyunus
|17,20
|2,32
|-9,95
|Marshall
|41,64
|2,06
|20,70
|Martı GMYO
|0,72
|-1,37
|89,47
|Martı Otel
|1,23
|-3,15
|241,67
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|46,66
|0,95
|Mazhar Zorlu Holding
|3,50
|1,45
|199,15
|MCT Danışmanlık
|5,65
|2,91
|12,77
|Mega Polietilen
|1,17
|1,74
|25,81
|Menba Holding
|0,78
|-21,21
|Menderes Tekstil
|0,92
|-2,13
|53,33
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|7,44
|4,64
|83,70
|Merko Gıda
|1,29
|-4,44
|14,16
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|0,00
|12,00
|Metemtur Otelcilik
|1,42
|1,43
|0,00
|Metro Holding
|1,06
|0,00
|17,78
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,64
|0,38
|-10,20
|Migros Ticaret
|28,08
|-0,43
|59,73
|Milpa
|2,82
|3,30
|193,75
|Mish Dekorasyon
|0,32
|18,52
|28,00
|Mistral GMYO
|6,97
|-0,85
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|7,78
|94,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,97
|0,51
|64,17
|Net Holding
|2,67
|-0,37
|-12,66
|Net Turizm
|2,27
|0,00
|71,97
|Netaş Telekom.
|13,33
|0,45
|33,43
|Niğbaş Niğde Beton
|1,13
|6,60
|48,68
|Nuh Çimento
|9,97
|-0,20
|7,46
|Nurol GMYO
|4,96
|1,43
|20,39
|Odaş Elektrik
|5,48
|0,37
|84,95
|Olmuksan-IP
|10,69
|0,19
|15,57
|Orge Enerji Elektrik
|9,54
|4,26
|64,37
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|-1,79
|13,40
|Osmanlı Menkul
|2,70
|1,89
|-9,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|0,44
|-15,93
|Otokar
|116,90
|1,30
|-10,54
|Oyak Yat. Ort.
|1,15
|1,77
|57,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,89
|4,42
|0,53
|Özak GMYO
|2,63
|1,54
|40,64
|Özbal Çelik Boru
|2,78
|-1,42
|87,84
|Özderici GMYO
|1,80
|0,00
|42,86
|Özerden Plastik
|2,84
|4,03
|16,96
|Panora GMYO
|3,91
|-0,51
|-2,36
|Park Elek.Madencilik
|4,06
|4,37
|99,02
|Parsan
|10,57
|-0,09
|26,74
|Pegasus
|28,60
|1,27
|102,12
|Penguen Gıda
|2,23
|8,25
|15,54
|Pera GMYO
|1,04
|0,97
|160,00
|Pergamon Dış Ticaret
|4,05
|-1,94
|14,53
|Petkim
|6,23
|0,32
|82,93
|Petrokent Turizm
|53,50
|-0,93
|21,59
|Pimaş
|4,26
|1,19
|57,20
|Pınar Et ve Un
|9,97
|0,00
|6,05
|Pınar Su
|1,88
|0,53
|6,21
|Pınar Süt
|13,77
|0,51
|-7,56
|Plastikkart
|2,92
|0,00
|6,18
|Polisan Holding
|7,57
|0,00
|13,60
|Politeknik Metal
|32,64
|0,00
|86,89
|Prizma Press Matbaacılık
|1,73
|1,17
|-25,75
|Ray Sigorta
|1,54
|2,67
|165,52
|Reysaş GMYO
|1,38
|-2,13
|105,97
|Reysaş Lojistik
|1,45
|-2,03
|83,54
|Rhea Girişim
|1,14
|3,64
|3,64
|Rodrigo Tekstil
|1,89
|2,16
|-23,79
|Royal Halı
|1,05
|0,00
|9,38
|RTA Laboratuvarları
|2,64
|2,72
|31,67
|Sabancı Holding
|10,38
|-0,76
|15,76
|Salix Yatırım Holding
|5,05
|-0,98
|38,74
|Sanel Mühendislik
|1,80
|0,56
|1,69
|Sanifoam Sünger
|1,95
|-0,51
|62,50
|Sanko Pazarlama
|2,98
|1,71
|42,05
|Saray Matbaacılık
|1,18
|2,61
|16,83
|Sarkuysan
|2,92
|0,34
|58,38
|Sasa Polyester
|7,56
|-1,95
|224,96
|Say Reklamcılık
|1,66
|0,61
|-1,78
|Sekuro Plastik
|5,03
|2,03
|-42,84
|Selçuk Ecza Deposu
|3,87
|0,26
|29,00
|Selçuk Gıda
|0,32
|0,00
|6,67
|Senkron Güvenlik
|2,65
|0,76
|40,21
|Serve Kırtasiye
|0,53
|0,00
|-10,17
|Servet GMYO
|3,26
|0,31
|14,39
|Seyitler Kimya
|3,74
|0,27
|84,24
|Silverline Endüstri
|1,91
|3,24
|70,54
|Sinpaş GMYO
|0,84
|6,33
|44,83
|Soda Sanayii
|5,30
|0,95
|25,50
|Sodaş Sodyum Sanayii
|3,58
|-0,83
|48,50
|Söktaş
|2,12
|0,95
|10,91
|Sönmez Filament
|3,66
|-0,27
|48,18
|Sönmez Pamuklu
|3,65
|0,00
|78,05
|Şeker Fin. Kir.
|2,07
|0,49
|77,18
|Şekerbank
|1,59
|2,58
|34,75
|Şişe Cam
|4,29
|0,47
|26,12
|T. Halk Bankası
|13,59
|-4,90
|47,79
|T. Kalkınma Bank.
|4,65
|0,22
|64,31
|T.S.K.B.
|1,47
|-0,68
|25,52
|T.Tuborg
|10,99
|0,00
|44,56
|Taç Tarım Ürünleri
|2,79
|-0,36
|16,25
|Tat Gıda
|5,89
|2,43
|5,58
|TAV Havalimanları
|20,98
|0,58
|56,47
|Taze Kuru Gıda
|7,76
|2,92
|-5,37
|Tek-Art Turizm
|1,00
|4,17
|63,93
|Tekfen Holding
|12,24
|0,08
|96,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,23
|-0,38
|54,73
|Temapol Polimer Plastik
|5,03
|0,20
|-46,43
|Tesco Kipa
|2,92
|-2,01
|87,18
|TGS Dış Ticaret
|4,94
|-1,20
|32,80
|Tofaş Oto. Fab.
|32,96
|2,49
|37,30
|Torunlar GMYO
|6,03
|9,44
|48,39
|Trabzonspor Sportif
|2,87
|0,35
|1,06
|Trakya Cam
|3,57
|0,28
|57,26
|Transtürk Hold.
|0,43
|2,38
|13,16
|TSKB GMYO
|0,68
|-1,45
|3,03
|Tuğçelik
|3,41
|0,59
|-14,32
|Tukaş
|2,50
|0,00
|85,19
|Turcas Petrol
|2,71
|0,37
|85,62
|Turkcell
|12,98
|-0,76
|38,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,28
|-0,55
|-1,75
|Tüpraş
|123,90
|0,32
|88,24
|Türk Hava Yolları
|10,04
|2,14
|100,40
|Türk Prysmian Kablo
|2,54
|-0,39
|22,16
|Türk Telekom
|7,15
|0,00
|35,42
|Türk Traktör
|86,90
|1,28
|22,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,28
|-0,20
|13,53
|Ufuk Yatırım
|1,35
|2,27
|18,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,63
|2,52
|39,32
|Ulusoy Elektrik
|15,61
|-1,20
|119,74
|Ulusoy Un Sanayi
|3,34
|1,83
|87,64
|Umpaş Holding
|0,59
|3,51
|34,09
|Usaş Yatırımlar Holding
|0,63
|0,00
|75,00
|Uşak Seramik
|2,95
|0,34
|113,77
|Utopya Turizm
|4,41
|-0,90
|98,65
|Uzertaş Boya
|1,10
|-0,90
|27,91
|Ülker Bisküvi
|21,02
|1,15
|31,46
|Ünye Çimento
|4,37
|1,63
|8,46
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|-0,47
|71,66
|Vakıf GMYO
|3,13
|2,29
|38,36
|Vakıf Yat. Ort.
|1,55
|-2,52
|37,17
|Vakıflar Bankası
|6,84
|-1,30
|58,39
|Vakko Tekstil
|3,91
|-0,26
|91,67
|Vanet Gıda
|2,05
|0,99
|-12,77
|Verusa Holding
|14,99
|0,07
|3,85
|Verusaturk Girisim
|2,54
|-2,31
|-16,46
|Vestel
|8,55
|0,94
|34,65
|Vestel Beyaz Eşya
|11,09
|-0,09
|-0,17
|Viking Kağıt
|1,06
|-1,85
|15,94
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,51
|1,62
|109,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,68
|-0,64
|36,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,87
|0,70
|79,38
|Yataş
|16,19
|4,72
|207,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,60
|0,00
|15,04
|Yazıcılar Holdıng
|22,44
|0,45
|72,74
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|0,00
|-7,01
|Yeşil GMYO
|0,76
|0,00
|33,33
|Yeşil Yapı
|1,73
|-1,14
|94,38
|Yeşil Yatırım Holding
|5,85
|14,71
|613,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.760,00
|0,00
|6,01
|Yonga Mobilya
|265,00
|8,60
|Yünsa
|3,27
|-0,61
|30,80
|Zorlu Enerji
|1,70
|0,00
|45,84
(Son)