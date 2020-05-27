Berber randevuları artık "online" alınabilecek
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Berber randevuları artık "online" alınabilecek

Sakarya'da bir girişimci tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan internet sitesindeki online sistemle kuaför ve berber randevuları sanal ortama taşındı.

Berber randevuları artık
27.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:12

Sakarya'da bir girişimci tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan internet sitesindeki online sistemle kuaför ve berber randevuları sanal ortama taşındı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta geçici olarak kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başladı.

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğünde görevli girişimci Aykut Çegen de İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrası online randevu ile müşterilerini kabul eden berberlerin iş yükünü azaltmak, teması en aza indirmek, kağıt israfının önüne geçmek ve berberde ya da müşteride Kovid-19 çıkması durumunda randevu geçmişinden tüm bilgilerin eksiksiz bulunmasını sağlamak amacıyla online randevu sistemi kurdu.

İnternet sitesindeki yazılım sayesinde randevuları sistematik bir şekilde oluşturan berberler, iş yerlerinde herhangi bir karışıklık ve yığılma yaşamıyor.

"Berberin kağıtla temasını ortadan kaldırıyor"

Girişimci Aykut Çegen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli yazılımla oluşturulan "berberburada.com" sitesindeki uygulamanın berberlerin kağıtla temasını ortadan kaldırdığını anlattı.

Bu sistem sayesinde başvuruların online kabul edildiğini aktaran Çegen, "Olası olumsuz durumlarda ise o vakadan sonraki müşterilerin randevularını, iletişim bilgilerini İl Sağlık Müdürlüğü sorunsuz bir şekilde görüntüleyebilecek. Projeye Sakarya'dan başladık ancak sistem tüm Türkiye'de kullanılabilecek. Berberlerin 7/24 randevu alabilecekleri bir platform oluşturduk." diye konuştu.

Çegen, sistem sayesinde müşteriye randevu hatırlatma mesajı da gönderdiklerini aktararak, "Böylece randevuların unutulması durumunda müşteri bilgi sahibi olacak. Bunun dışında berberlerimizin rahat kullanım sağlayabilmeleri için Android ve iOS uygulamalarını da yazıyoruz. Yaklaşık 15 gün içinde sanal marketlerde yer alacak. Sistemimizin en belirgin özelliklerinden biri de şudur; kişi berberden randevu almaya gittiğinde berber randevusunu bulamazsa sistem o mahalledeki diğer berberleri listeleyerek randevu almasını sağlayabilecek." dedi.

"Kağıda yazıyorsunuz unutulup gidiliyor"

Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu da uygulama sayesinde hangi müşterinin ne zaman geleceğini bildiklerini söyledi.

Uygulamayla olumlu sonuçlar almaya başladıklarını dile getiren Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Müşteri hangi saatte geleceğini çok iyi biliyor. O müşteri diğer müşteriyi görmüyor. 'Ben onu görmeden rahat rahat koltuğa oturuyor, sosyal mesafeye uyup tıraş olabiliyorum.' diyor. 580 üyemiz var. Bu sistem üyelerimiz arasında yavaş yavaş yayılmaya başladı. Herkes çok beğeniyor, çok da güzel tutmaya başladı. Kağıda yazıyorsunuz, unutulup gidiliyor bir yerlerde bu. Kimi peçeteye, kimi tıraş kağıdına yazıyor, bunlar yanlış şeyler. Bu sistemin çok daha faydalı olacağına inanıyorum."

"Sistemin güzel yanlarını görüyoruz"

Sistemi aktif kullanan kuaför Mahmut Başaran ise elde not almanın kaybolma, hemen ulaşamama, el altında olmama gibi birtakım dezavantajları olduğunu vurgulayarak uygulama ile iş yüklerini azaldığını söyledi.

Bu sistemle müşterilerine her zaman randevu verebildiklerine işaret eden Başaran, "Geri dönüşleri çok güzel oldu. Müşterilerimiz çok iyi olduğunu söylüyor, güzel yanlarını görüyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. İnşallah bu şekilde mesleğimize insanların itibarının daha da artacağını düşünüyorum. Bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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