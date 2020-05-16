Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı
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Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı
16.05.2020 09:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:12

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Başkent'te yollarda ve otobüs duraklarında yoğunluk görüldü.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Başkent'te yollarda ve otobüs duraklarında yoğunluk gözlemlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf vatandaşlar otobüs duraklarında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ancak maske taktıkları görüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gecesi 23.59'da sona erecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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