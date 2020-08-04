Başkan Kartoğlu'ndan Başakşehir'e metro müjdesi Başakşehir Belediyesi, ilçenin ulaşımda İstanbul'un yeni merkezi olma yolunda yeni bir aşama daha kaydettiğini duyurdu.

Başakşehir Belediyesi, ilçenin ulaşımda İstanbul 'un yeni merkezi olma yolunda yeni bir aşama daha kaydettiğini duyurdu. Metrokent'ten başlayan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçerek Halkalı -İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na bağlanacak olan yeni metro projesinin müjdesini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi.

Başakşehir Belediyesi, ilçeye dev bir raylı sistem yatırımı daha geldiğini açıkladı. Daha önce Halkalı - İstanbul Havalimanı arasında metro çalışmasına başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu hatta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni entegre etmek için Metrokent ile Kayaşehir arasında metro yapımına başladı.

4 İSTASYONU OLACAK

Metrokent, Onurkent, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir 15. Bölge'den geçecek olan metro hattı, Kayaşehir Kent Merkezi'ndeki Halkalı - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na bağlanacak.

"İBB YAPAMAYINCA DEVREYE BAKANLIK GİRDİ"

Metrokent - Kayaşehir metro projesinin Kayaşehir 15. Bölge durağında incelemeler yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, projenin detaylarını anlattı. Kartoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başladığı bu projeyi, daha sonra yarıda bıraktığını ve yapamayacağını yazılı olarak bildirdiğini hatırlattı. Vatandaşların isteği doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devreye girdiğini söyleyen Başkan Kartoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin etrafındaki yollar gibi bu metro hattının da Bakanlık tarafından yapılacağını ifade etti.

"SAĞLIĞIN BAŞKENTİNE KISA SÜRE SONRA METRO"

Metronun yapım süresiyle ilgili bilgi de veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Durakları, Başakşehir Metrokent, Onurkent, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir 15. Bölge ile Kayaşehir Kent Meydanı olan projenin tamamlanma süresi 18 ay olarak belirlendi. 18 ay sonra siz değerli komşularımızla birlikte bu metroyu hep beraber kullanacağız" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA