BALIKÇI TEKNESİNE GEMİ ÇARPTI

İstanbul DHAYavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı.

İstanbul DHA

Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı.

Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı