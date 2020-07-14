Bakan Selçuk, "4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi"ni açtı Açıklaması
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Bakan Selçuk, "4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi"ni açtı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okullarıda gerek ders içi gerek ders dışı faaliyetlerle 15 Temmuz'un anlaşılmasını, unutulmamasını ve en önemlisi ders çıkarılmasını sağlamak için büyük bir çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk,
14.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:37

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okullarıda gerek ders içi gerek ders dışı faaliyetlerle 15 Temmuz'un anlaşılmasını, unutulmamasını ve en önemlisi ders çıkarılmasını sağlamak için büyük bir çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Bakanlık Fuaye Salonu'nda düzenlenen "4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, aziz milletin gösterdiği cesaretin ve verdiği mücadelenin ardından kazanılan demokrasi zaferinin, 4. yıl dönümü olduğunu ifade etti.

Ziya Gökalp'in "Vatan, uğruna hayatlar feda olunan mukaddes bir ülke demektir." sözlerini aktaran Selçuk, "Vatanını mukaddes görenler ise hayatlarını, ailelerini, sevdiklerini hatta canlarını hiç düşünmeden kendi ülkeleri uğruna feda edenlerdir." dedi.

Türk milletinin geçmişinde topyekun mücadele ettiği ve canını hiç düşünmeden ortaya koyduğu Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ve daha nice zaferler olduğunu hatırlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hadiseler, ne kadar çoksa aziz milletimizin zaferleri de bir o kadar çoktur. 15 Temmuz da milletimizin sahip olduğu ulusal bilincin büyük bir cesaretle ortaya çıktığı bir demokrasi zaferidir.

15 Temmuz, yakın tarihimiz için ülkemiz için belirli bir şuurun oluşması manasında ciddi bir kırılma noktasıdır. Milletimizin tüm bireyleri, genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin sokaklara dökülmüş, geçmişte olduğu gibi bir kez daha kendi kaderini tayin etmiştir. Bugün aziz vatanımızda huzurla yaşıyorsak 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği cesaret, kararlılık ve mücadele sayesindedir. Bu cesareti ve mücadeleyi gösteren kahramanlarımızı asla unutmamalıyız. Şehit olacağını bile bile darbe girişimini engellemeye çalışan Ömer Halisdemir'i, 44 yaşında bir ev hanımıyken köprüye ön saflarda yürüyen Ayşe Hanım'ı, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıkan Prof. Dr. İlhan Varank'ı, 15 yaşında hayatının baharında iken kendini demokrasi için feda eden genç Halil İbrahim'i ve daha nicelerini unutmamalıyız."

"15 Temmuz, bizlere ulusal bilince sahip bir milleti, hiçbir gücün durduramayacağını gösterdi"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez." sözünü aktaran Selçuk, "15 Temmuz, bizlere ulusal bilince sahip bir milleti, hiçbir gücün durduramayacağını göstermiştir. 15 Temmuz'da yaşananlar bize göstermiştir ki milletimizin karşılaştığı her tür güçlükle baş edebilecek cesareti ve gücü vardır. Önemli olan bu cesaretin ve cesareti gösterenlerin unutulmaması ve onların hatıralarının canlı tutulmasıdır." diye konuştu.

Bakan Selçuk, milletlerin bu tür hadiselerden çıkardıkları derslerle geleceği şekillendirdiklerine dikkati çekerek, geleceği şekillendirmek adına da milletin her bir bireyinin ve kurumunun önemli sorumluluklarının bulunduğunu vurguladı.

Bu bakış açısıyla geçmişin hakikatini unutmadan geleceği şekillendirmek için çabalamak gerektiğinin altını çizen Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okullarımızda gerek ders içi gerek ders dışı faaliyetlerle 15 Temmuz'un anlaşılmasını, unutulmamasını ve en önemlisi ders çıkarılmasını sağlamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Milletimizin genç fertlerinin her daim birlik içinde olması ve ulusal bilincini kaybetmemesi için çalışıyoruz. Çabamızın karşılığı olaraksa çocuklarımızın ve gençlerimizin demokrasinin, ulusal bilincin ve millet iradesinin önemini kavramasını ve bu şekilde hareket etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, her ne kadar milletin genç fertlerinin ulusal bilinci kazanması için çaba gösterilse de bu çabanın ailede ve toplumda da karşılığının olması gerektiğine işaret etti.

"Bu nedenle bakanlık olarak demokrasi ve ulusal bilinç adına yürüttüğümüz her faaliyet, velilerimiz tarafından da desteklenmesi gerekmektedir." diyen Selçuk, çocuklara özellikle ulusal bilincin sadece savaş meydanlarında ortaya çıkmadığını, aksine hayatın her alanında gözetmemiz gereken bir şuur olduğunu da sıklıkla hatırlatılması ve farkındalığın yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Selçuk, bu bilincin üretime katkı sunarak, işini layıkıyla yaparak, şahsi geleceğini düşündüğü kadar toplumun da geleceğini düşünerek, vatandaş olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirerek, milli beraberliği koruyacak tutumlar sergileyerek de ortaya çıktığını anlattı.

Cemil Meriç'in "Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için en mükemmel silah kalemdir. Sözle, yazıyla kazanılamayacak hiçbir savaş yoktur." sözlerini anımsatan Selçuk, "Gücümüzü okumaya, düşünmeye, araştırmaya, üretmeye ve bunları paylaşmaya vermeliyiz. Meydanlarda kazanılan zaferler, ancak düşünceyle ve üretimle taçlandırıldığında anlam kazanır. Hepimizin en önemli vazifesi budur." dedi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anarken, aziz milletimizin her daim birlik, beraberlik içinde olmasını ve bir kez daha bu tür hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyorum. 15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlığa kavuşturmak için sokaklara dökülen milletimizin her ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gazilerimizin her birine sağlıklı ve uzun ömürler dilerken başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, bugün aziz vatanımızda huzur içinde yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

15 Temmuz gazisi öğretmen yaşadıklarını anlattı

Serginin açılışına, Bakan Selçuk'un yanı sıra 15 Temmuz şehidi Yusuf Elitaş öğretmenin eşi Serpil Elitaş, 15 Temmuz gazisi tarih öğretmeni Muhammet Fatih Zengin de katıldı. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Zengin, "O gece vazifemiz belliydi. Bizler, bu ülkenin topraklarında yaşarken, yeri geldiğinde kahraman Mehmetçiklerimiz, kahraman polislerimiz gibi gerektiğinde kanımızı dökme ile ilgili vazifemiz var." dedi.

15 Temmuz gecesi darbenin beyin takımına karşı durmak için Genelkurmay Başkanlığı önünde, halkla birlikte toplandıklarını aktaran Zengin, şöyle konuştu:

"Bu esnada üzerimize ateş açıldı. Ben de ayağımdan yaralandım ve çok şükür, Allah bize gazilik nasip etti. Bu süreçte iki ameliyat geçirdim. Şu anda çok iyiyim. Allah, bu millete o kötü günleri bir daha yaşatmasın. Tarih öğretmeni olarak, genç nesillere 15 Temmuz'u anlatmayı bir vazife olarak görüyorum. Ben bu milletin tarihindeki sadece tek bir gaziyim. Allah'ın lütfuna mazhar olan şehitlerin makamına ulaşmak için dua ediyorum."

Sergide 60 eser yer aldı

Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı hayat boyu öğrenme kurumlarınca hazırlanan 60 eser, "4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi"nde yer aldı. Sergiye katılanlar, 15 Temmuz anısına özel tasarlanmış maskeler taktı.

Eserler ayrıca 20 Temmuz-24 Temmuz'da Kızılay Metro Çarşısı sergi alanında, 24 Temmuz'dan sonra ise Ulucanlar Cezaevi Müzesi fuaye salonunda sergilenecek.

Kaynak: AA

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