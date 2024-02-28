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AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı: 28 Şubat darbesi tarihe gömüldü

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AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Burcu Özer Günaydın, 28 Şubat darbesinin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, milletin 15 Temmuz mücadelesiyle bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldüğünü söyledi.

Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Burcu Özer Günaydın, "Milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü." dedi.

Günaydın, 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yılı dolayısıyla Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, 27 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat darbesinin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Yaşanan darbe süreciyle birlikte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesiminin türlü yollarla kısıtlandığını belirten Günaydın, genç kızların üniversitelere başörtüleriyle giremediğini, kılık-kıyafetleri nedeniyle gençlerin eğitim haklarından mahrum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandıklarını kaydetti.

Günaydın, siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel haklarının engellendiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüdüklerini dile getiren Günaydın, "21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

15 Temmuz AK Parti 28 Şubat İstanbul Politika Güncel Haberler

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