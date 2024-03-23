Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Öğrencilerden İsrail'e Karşı Resim Sergisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, İsrail'in yaklaşık 6 aydır Gazze'ye saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına yaptıkları resimlerle dikkati çekiyor.

Okulun 9 ve 10'uncu sınıflarından 46 öğrenci, Müdür Başyardımcısı Hasan Uzun'un teşvikiyle, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulümle ilgili farkındalığa katkı sağlamak amacıyla bir ay önce resim sergisi açmaya karar verdi.

Görsel sanatlar dersi kapsamında haftada bir gün okuldaki atölyede çalışan öğrenciler, bölgede yaşananlara ait fotoğrafları dış cephe boyası ile kuru, sulu ve pastel boya kullanarak tuval ve 2 boyutlu çalışma teknikleriyle kağıda aktardı.

46 öğrencinin elinden ortaya çıkan birer eserle okulda sergi açıldı. Vatandaşların ve diğer okullardan öğrencilerin de görmeye geldiği sergi, 29 Mart'a kadar açık kalacak.

Görsel sanatlar öğretmeni Aytaç Kırcı, AA muhabirine, sergide "Savaşta kadın ve çocuk olmak" temasını işlediklerini söyledi.

Filistin'de 6 ayda 11 bin civarında çocuğun hayatını kaybettiğini vurgulayan Kırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaşta öldürülen ya da zor durumda bırakılan tüm çocukları konu aldık. Bu nedenle hepimiz için çok anlamlı bir sergi. Bu resimlerdeki acıya bile dayanamıyoruz. Oradaki çocukların hala şiddete maruz kaldıklarını düşünürsek sergimizin anlamı daha da ortaya çıkacaktır. Öğrencilerimize konuyu verdikten sonra internette 'Savaşta çocuk olmak' diye yazdılar. Öğrenciler, karşılarına çıkan fotoğraflardan yapmak istediklerini kendileri belirlediler."

"Merhamet ve sevgi gibi değerlerin ölmediği bir dünya için sesimizi duyurmak istedik"

Kırcı, öğrencilerin fotoğrafları resmederken kendi yorumlarını da kattıklarını dile getirdi.

Eserlerin özelliklerine değinen Kırcı, "Bunların 19'u tuval, 27'si ise 2 boyutlu çalışma. Resimlerimizi, 'Savaşta çocuk olmak' üzerine anlamlı sözler ve şiirlerle de destekledik. Bu konuda bir sponsor bulmuştuk ve tuvallerde dış cephe boyasını akrilik boya gibi kullandık. Böylece çocuklarımıza hiçbir maliyet yüklemedik. 2 boyutlu çalışmaları ise ortaokuldan kalan malzemelerle tamamladılar." diye konuştu.

10'uncu sınıf öğrencisi Ece Naz Ekinci de Filistin'de şimdiye kadar 11 bin çocuk ile 7 bin 500 kadının yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek, "Sivillere yönelik saldırıları kınamak için sergimizi açtık. Bu saldırıların son bulmasını ve savaş suçu işleyenlerin en ağır şekilde yargılanmalarını diliyoruz. Bunlara maruz kalan çocuklar için merhamet ve sevgi gibi değerlerin ölmediği bir dünya için sesimizi duyurmak istedik." dedi.

9'uncu sınıf öğrencisi Şeyma Şimşek, resimlerinde savaşta ortada kalmış çocukların yüzlerindeki çaresizliği ve üzüntüyü işlediklerini anlattı.

Çalışmasında küçük bir kızın annesini kaybetmesini konu aldığını aktaran Şimşek, şunları söyledi:

"Elinde oyuncak bebeğiyle, çaresizlik içinde kalışını resmetmek istedim. Resmimi oluştururken oradaki insanların yaşadıklarıyla empati yaptım. Acılarını ve çaresizliklerini hissederek çizmeye çalıştım. Onların başına gelenleri birebir yaşayamadığım için bunu yapmakla yetindim. O çocuğun yüzündeki acıyı olabildiğince yansıtmaya çalıştım."

10'uncu sınıf öğrencisi İpek Beyza Torun ise gelecekte de bu tür çalışmalarda yer almak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi 15 Temmuz Bilecik İsrail Gazze Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
title