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AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı: Karanlık darbe dönemleri tarihe gömüldü

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AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, 15 Temmuz'da verilen mücadeleyle karanlık darbe dönemlerinin tarihe gömüldüğünü söyledi. Deresoy, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, milletin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemlerinin 15 Temmuz'da verilen mücadeleyle tarihe gömüldüğünü söyledi.

Deresoy, il binasında yaptığı açıklamada, 27 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Genç kızların üniversitelere başörtüleriyle giremediğini hatırlatan Deresoy, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleyle bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumlulukla millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

15 Temmuz AK Parti 28 Şubat Konya Politika Güncel Haberler

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