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Mardin'de "Ramazan Sokağı" açıldı

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Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan Ramazan Sokağı, ramazan ayı boyunca çeşitli aktiviteler ve ikramlarla ziyaretçilere hizmet verecek. Sokakta çocuk ve gençlere yönelik spor aktiviteleri düzenlenecek ve gösterilerle eğlenceli vakit geçirilecek.

Mardin'de "Ramazan Sokağı" ziyarete açıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en güzel şekilde yaşandığı ramazan ayında, bu değerlerin yansıtılarak kalıcı hale gelmesini sağlamak, ramazan ayının havasına uygun oyun, eğlence, yarışma, ikram gibi aktiviteler ile iftar ve teravih sonrasını eğlenceli hale getirmek için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda "Ramazan Sokağı" kuruldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Mardin Meslek Edindirme Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü, Mardin Üreten Kadın Kooperatifi, Kekik Kooperatifi, İstasyon ADEM ve Sanat Akademisi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar "Ramazan Sokağı"nda ramazan ayı boyunca hizmet verecek.

Sokakta, çocuk ve gençlere yönelik çeşitli spor aktiviteleri yapılacak, ziyaretçilerin çeşitli gösterilerle eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilere ramazan şerbeti, pamuklu şeker ve tatlı gibi çeşitli ikramlarda bulunacak.

Kaynak: AA / Güncel

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