15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümünde başta İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve tüm emniyet mensuplarının bayramını kutladığını söyledi.

Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getiren polis teşkilatının çok zor şartlarda vazifelerini yerine getirdiğini, başta terör ve teröristlerle mücadelede, FETÖ ile mücadele olmak üzere, asayişin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, trafik akışının sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve daha birçok önemli görevi yürütmekte olan polis teşkilatının bu uğurda şehitler ve gaziler verdiğini belirten Gündüz, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında, emniyet teşkilatının çok büyük katkısı olduğunu kaydetti.

"Çok büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar gösteren emniyet teşkilatının mensupları ile ne kadar gurur duysak azdır" diyen Gündüz, "Bizler evlerimizde ailelerimizle, mutlu ve huzurlu yaşayalım diye kendi aileleri ve sevdiklerinden ayrı vakit geçirmek zorunda kalan bu fedakar polislerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yaptıkları görevler esnasında onlara yardımcı olmak hepimizin görevidir. Böylece onlara karşı bir nebzede olsa haklarımızı ödeyebiliriz. Bu vesilelerle bu kutsal vatan toprakları uğruna şehit olan başta emniyet teşkilatı mensupları olmak üzere, bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Emniyet teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünün, polislerimize ve ailelerine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR