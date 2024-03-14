Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
Trabzon Tabip Odası tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon'da tören düzenlendi. İlk tören, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirildi. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı. Etkinlikler daha sonra KTÜ Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi'nde devam etti. Törenin sonunda, meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket takdim edildi.
Trabzon'da, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Trabzon Tabip Odasınca 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk tören, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edildi.
Oda Başkanı Kibar Yaşar Güven'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.
Etkinliklere daha sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi'nde devam edildi.
KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya ve Trabzon Tabip Odası Başkanı Güven, meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Tören, Kaklıkkaya ve Güven'in meslekte 25, 40 ve 50'nci hizmet yılını dolduran hekimlere plaket takdimi ile sona erdi.