Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Trabzon'da, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon Tabip Odasınca 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk tören, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edildi.

Oda Başkanı Kibar Yaşar Güven'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Etkinliklere daha sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi'nde devam edildi.

KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya ve Trabzon Tabip Odası Başkanı Güven, meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Tören, Kaklıkkaya ve Güven'in meslekte 25, 40 ve 50'nci hizmet yılını dolduran hekimlere plaket takdimi ile sona erdi.