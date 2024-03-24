Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfınca Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Trabzon Konak Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrasında cami önünde toplanan grup, sloganlar eşliğinde Uzun Sokak güzergahından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şube Başkanı Muhammed Eskici, her yıl mübarek ramazan ayında Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetini arttıran İsrail'in bu yıl iyice zıvanadan çıktığını ve insanlıktan uzak bir halde terör faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Eskici, 160 gündür İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını belirterek, "Tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren Siyonist İsrail rejimi son günlerde dilimize getirmeye dahi haya ettiğimiz iğrenç saldırılara girişti." dedi.

Eskici, Filistinlilerin sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için bedel ödediğini de ifade etti.

Açıklamanın ardından grup, Filistin halkı için dua ederek alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Gençlik Derneği 15 Temmuz Hürriyet Filistin Gençlik Trabzon İsrail İnsan Hakları Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gökçeada adayı Evren Kanşıray kimdir? DEM Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gelibolu adayı Dilara Ebik kimdir? DEM Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Biga adayı Nevzat Kutluay kimdir? DEM Parti Bilecik Adaklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Adaklı adayı Ahmet Delikanlı kimdir? DEM Parti Bilecik Osmaneli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Osmaneli adayı Abdurrahim Şengül kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Berk Göktaş kaç yaşında, ne mezunu? DEM Parti Artvin Yusufeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Yusufeli adayı Özden Ünal kimdir? DEM Parti Artvin Murgul Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Murgul adayı Ensar Topal kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bildi mi? Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu yanıtladı mı, doğru cevap verdi mi? Bakara suresinde İsrailoğullarının istedikleri arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Bakara suresi sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk sorunun cevabı! DEM Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Arhavi adayı Rezan Kayran Ay kimdir? DEM Parti Artvin Ardanuç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Ardanuç adayı Zeynep Nur Akkuş Dağ kimdir? DEM Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Amasya Gümüşhacıköy adayı Ayşegül Korkutan kimdir? DEM Parti Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar Sultandağı adayı Mehmet Şükrü Kahraman kimdir?
title