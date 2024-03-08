Üye Girişi
Haberler

JÖAK'tan 8 Mart etkinliği: Kadın jandarmalar halatlarla botlara iniş yaptı

Güncelleme:

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda görevli 6 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla botlara iniş yaptı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılırken, kadın jandarmalar yağmur altında yapılan gösteride karanfillerle karşılandı. Etkinlik alanında Jandarma Komutanlığının ekipmanları sergilendi ve kadın çalışanlara karanfil takdim edildi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında (JÖAK) görevli 6 kadın, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla botlara iniş yaptı.

Etkinlikler kapsamında, köprüye "Kadınlar Günü Kutlu Olsun" yazılı afiş ve Türk bayrakları asıldı.

İkili gruplar halinde iple erişim tekniğiyle botlara inen kadın jandarmalar, Ortaköy'de hazırlanan etkinlik alanına ulaştı. Yağmur altında yapılan gösteride vatandaşlarca ilgiyle izlenen kadın jandarmalar karanfillerle karşılandı.

İstanbul Boğazı, bu sırada gemi trafiğine kapatıldı.

JÖAK Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Sedat Öz, gösteri yapan kadın komandoların tarihteki kahramanlıklardan ilham aldığını dile getirdi.

İnişi tamamlayan Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz, Jandarma Astsubaylar Ebru Kiraz, Duygu Erdem, Şafak Okçu, Aydanur Tarla ve Eylül Bahram da etkinlik alanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, gururlu olduklarını kaydetti.

Alanda İl Jandarma Komutanlığının afetlerde, su altında ve dağcılıkta kullandığı ekipman sergilendi. Jandarmanın kadın çalışanlarına karanfil takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Boğazı Kadınlar Günü 15 Temmuz Jandarma Komando Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kemalpaşa adayı Bedi Şener ve Elbiran Yaşar kimdir? Ömer Ekşi kimdir? CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Ekşi kaç yaşında, nereli? Şakir Başaran kimdir? CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kaç yaşında, nereli? Tarkan Güler kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Tarkan Güler kaç yaşında, nereli? Tanju Çelik kimdir? CHP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kaç yaşında, nereli? Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Ümraniye Belediye Başkan adayı Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kınık adayı Ebubekir Turan ve Meyase Turan Aydın kimdir? İrfan Önal kimdir? CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal kaç yaşında, nereli? Akın Gürkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Tuzla Belediye Başkan adayı Akın Gürkan kaç yaşında, nereli? Davut Sakarsu kimdir? CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu kaç yaşında, nereli? Onur Yiğit kimdir? CHP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Konak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Konak adayı Faraşin Gümüş ve Ahmet Türk kimdir? Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kaç yaşında, nereli? Çağatay Güç kimdir? CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç kaç yaşında, nereli?
title