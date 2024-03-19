Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 15 Temmuz Millet Bahçesi açıldı

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 15 Temmuz Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 15 Temmuz Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Uzunköprü Caddesi'nde 36 dönümlük alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Hayrabolu Belediyesi iş birliğiyle millet bahçesi olarak hazırlandı.

Millet kütüphanesi, oyun alanları, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, yeşil alan ve süs havuzunun içinde yer aldığı millet bahçesi, düzenlenen törenin ardından ziyarete açıldı.

Törene katılan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Belediye Başkanı Osman İnan da ilçe halkının güzel vakit geçireceği 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni halkın hizmetine açmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, o dönemin bakanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Şentop'a ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

-Çorlu Kaymakamı Eren şehit yakınları ve gaziler ile iftarda buluştu

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, iftar programında, şehit yakınları ile gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Eren, bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehit yakınları, gaziler ve onların aileleriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

Vatanın kurtulması için canlarını seve seve feda eden şehitlerin her zaman çok değerli olduğunu belirterek, "Askerimiz, polisimiz kamu idaresi ve yönetim ile beraber her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Şehit ailelerimize ve gazilerimize her zaman kapımız açık. Birlik beraberliğe ve beraber hareket etmeye ihtiyacımız var. Ortak bir kültür geliştirmeye de ihtiyacımız var." dedi.

Programa, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yüce de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

15 Temmuz Hayrabolu Tekirdağ Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
title