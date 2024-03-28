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15 Temmuz Derneği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün İstanbul'da yaptığı bir mitingde 15 Temmuz gazi ve şehitlerine yönelik "zibidi" kelimesini kullandığı iddiasıyla 15 Temmuz Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün İstanbul'da yaptığı mitinginde 15 Temmuz gazi ve şehitlerine yönelik "zibidi" kelimesini kullandığı iddiasıyla 15 Temmuz Derneği tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Adliye önünde dernek adına basın açıklaması yapan 15 Temmuz Gazisi İlhami Çil, yapılan hakaretin, ülkesinden milletinden kopuk, bu toprakların ruhundan uzaklaşan, köksüz ve tomurcuksuz bir siyasi lafazanlık ifadesi olduğunu belirtti. Çil, "15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine bütün varlığıyla karşı koyan, her kesimden ve siyasi görüşten milyonlarca vatandaşımıza 'zibidi' deme hadsizliği gösteren CHP'li Özgür Özel, partisinin 'bin bahar görse de yeşermeyecek bir taş' gibi bu toprakların ruhundan bihaber olduğunu ne yazık ki bir kez daha ortaya koymuştur. Şaşırdık mı? Hayır, hem CHP'nin hem de Özgür Özel'in halkçılık maskesi altında halk düşmanlığı siciline yakışır hadsiz bir cüretle bir kere daha karşılaşmış bulunuyoruz. Milli iradeyi müdafaa için şehit düşmüş 15 Temmuz kahramanlarına dil uzatmak hiç kimsenin haddi değildir. 15 Temmuz Derneği olarak, şehit ailelerimize ve gazilerimize hakaret edilmesini kabul etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi kamuoyuna yüksek sesle duyuruyoruz" dedi.

15 Temmuz şehidi Köksal Karmil'in eşi Gülsüm Karmil ise "Nasıl böyle bir kelime kullanılır? İnanın ki gece sabaha kadar uyuyamadım. Böyle büyük bir hakaret olamaz. Hangi görüş olursa olsun bu şekilde söylenmesi gerçekten çok üzücü. Ben bu konuda gerçekten hakkımı helal etmiyorum. 5 yetimim var. Onların da hakkını helal etmiyorum. Gereken neyse yapılmasını istiyorum. Eşim köprüde şehit oldu. Ayaklarında pahalı ayakkabılarıyla gitmişler deniliyor. Ne zaman ayaklarına baktılar, çoğu çıplak ayakla gitti, ellerinde silahları mermileri yoktu, hiçbir şeyi yoktu. Koşa koşa bu vatanı savunmak için gittiler. Bu kadar rahat çıkıp o kelimeyi kullanıyorlar. Bu kadar aciz kendileri. Sadece yazıklar olsun diyorum onlara" dedi.

Öte yandan dernek üyeleri tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde Özel'in, konuşması sırasında "Ayağında pahalı ayakkabılar kotlar üstünde markalı sweatshirtler olanlar ve Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen kot üzerine perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" diyerek şehitlerin hatırasına alenen hakaret ettiği ve halkın benimsediği değerleri alenen aşağıladığı ve hakaret ettiği belirtildi. Dilekçede, Özel hakkında "kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan dava açılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

15 Temmuz İstanbul 3.Sayfa Haberler

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