Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Şehit Ailesini ve Gaziyi Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, şehit Rıfat Altıkat'ın Gençosman Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir araya gelen Eldivan, bir süre şehidin annesiyle sohbet etti. Şehit ailelerinin her zaman destekçisi olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyleyen Vali Eldivan'a şehit annesi ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Buradaki ziyaretin ardından 15 Temmuz Gazisi Hayri Gürbüz evinde ziyaret edildi. Gazi Gürbüz'ün sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Eldivan, vatan toprakları için gözünü kırpmadan canını veren kahraman şehitlere rahmet, toprak savunmasında gazi olan tüm gazilere uzun ömürler diledi. Kendilerini unutmayarak, kapılarını çalan Vali Eldivan'a Gazi Gürbüz nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Ziyarette Vali Eldivan'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ve Müdür Yardımcısı Sanem Daştan eşlik etti. - BAYBURT