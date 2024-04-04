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Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Genç Erkek B Takımı Oryantiring Yarışmasında İkinci Oldu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Genç Erkek B takımı, Bursa'da düzenlenen Oryantiring Gençler Erkek-Kız A ve B kategorileri Grup müsabakası yarışmalarında ikinci oldu. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık köyünde gerçekleşen turnuva, genç erkek ve kız A ve B kategorilerinde 450'den fazla sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi, Genç Erkek B takımı böylece, Sakarya'da düzenlenecek Türkiye finaline katılma hakkı elde etti.

Takımın antrenörü Levent Bozoğlu, Tavşanlı'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

15 Temmuz Tavşanlı Türkiye Sakarya Kütahya Bursa Spor Haberler

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