Bakan Pakdemirli: "Üretici dostu politikalar geliştirmeye devam edeceğiz"
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Bakan Pakdemirli: "Üretici dostu politikalar geliştirmeye devam edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici dostu politikalar geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Üreticiye en uygun fiyattan alım yapacağız. Hasattan önce fiyatları açıklayacağız ve sizleri memnun edeceğiz.

Bakan Pakdemirli:
25.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:35

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici dostu politikalar geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Üreticiye en uygun fiyattan alım yapacağız. Hasattan önce fiyatları açıklayacağız ve sizleri memnun edeceğiz." dedi.

Tekirdağ programı kapsamında Muratlı ilçesinde bulunan Reka Bitkisel Yağları fabrikasını ziyaret eden Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, kanolanın yarıdan fazlasının, ayçiçeğinin yüzde 40'ının Trakya'da üretildiğini söyledi.

Bu kapsamda üretici ile sanayicinin birbirine kilitlenmesi gerektiğini belirten Pakdemirli, tesisleri işletmek için sözleşmeli üretime ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa'da ciroda tarımsal hasılada birinci, dünyada onuncu sırada olmasına rağmen diğer taraftan da gıda üretiminde dünyada ancak 23'üncü sıraya girebildiğini anlatan Pakdemirli, "Ben buradaki eksikliği aslında sözleşmeli üretimin ülkemizde tam oturmamış olmasında görüyorum. Çünkü Batılı ülkelere baktığımız zaman sözleşmeli üretimin neresinden bakarsanız bakın yüzde elli altmış bir pay alıyor. Türkiye'de belli ürünler hariç sözleşmeli üretim aslında çalışmamış, bununla ilgili yasa tasarımız var." diye konuştu.

Pakdemirli, bununla ilgili yasayı beklemeden "dijital tarım pazarı" dedikleri platformu kurduklarını, bu platformun Türkiye'nin her tarafında üretilen ürünlerin Türkiye'ye ve dünyanın her tarafına pazarlanması ve üreticinin tüketiciyle buluşması amacıyla oluşturulduğunu dile getirdi.

Bu platformun şimdiye kadar 100 milyon lira ciroyu geçtiğini vurgulayan Pakdemirli, "İnşallah sözleşmeli üretim tarafında da güzel bir adım attık, devamını da inşallah getireceğiz." dedi.

Pakdemirli, daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Trakya Sektör Buluşması" toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'n yeniden ibadete açılmasıyla Türkiye'de tarihi bir gün yaşandığını belirterek, "Bizim de evlatlarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir şey var. Bakın 18 yıl yaptığımız icraatlar bir başka, Ayasofya'nın ibadete açılması çok önemli. Çünkü Fatih'in bize bıraktığı bir vasiyet vardı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ile o vasiyeti yerine getirdik. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir olay. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Üretici lehine her türlü inisiyatifi alıyoruz"

Türkiye'de son 2 yılda üretimde artış olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2 yılda üretim yüzde 45 arttı. Sadece geçen yılla bu yıl arasındaki fark yüzde 26. Tarımsal gayrisafi milli hasılamız döviz bazında yüzde 10 arttı. 44 milyar dolardan 48 milyar dolara çıktı. Biz çok özel bir şey yaptık mı? Sadece size doğru motivasyon ve doğru çalışma gerçekleştirdik. Çiftçimizin moralini bozmaya gerek yok. Üretici dostu politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Üreticiye en uygun fiyattan alım yapacağız. Hasattan önce fiyatları açıklayacağız ve sizleri memnun edeceğiz. 2019 yılında üreticimizin 'zarar ediyorum' dediği ürün bırakmadık. Çaydan tutun da pancardan kuru üzüme, ete her konuda 'üretici dostu politika izlemeye devam edeceğiz' dedik, sözümüzü tuttuk. Üretici lehine her türlü inisiyatifi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

Bakan Pakdemirli, sözleşmeli tarımın üreticiyi ve sanayiciyi koruyan bir şey olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Önümüzdeki yıl da bunu çıkartacağız. Türkiye genelinde birçok üründe sözleşmeli tarım var. Sistem işliyor. Fakat her üründe işliyor mu? Birçok üründe işlemiyor. Sözleşmeli tarımı işler hale getirmek için dijital platform oluşturacağız. Nasıl telefondan ürünlere bakıyorsunuz, burada da inceleyebileceksiniz. Bu platform kimseyi dışlamıyor. Üreticiyle tüketiciyi bir araya getirecek bir sistem. Eğer sizler dijital tarımı kullanırsanız, burası derinleşirse ürünlerinizi pazara çıkartabilirsiniz. Bu platformu kullanın. Bunu kullanalım birkaç senede önemli bir mesafe kat etmiş olacağız."

Pakdemirli, yağlık ayçiçeği desteğini de 40 kuruştan 50 kuruşa çıkardıklarını kaydetti.

Basına kapalı devam eden toplantıda Bakan Pakdemirli, sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Manşet

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