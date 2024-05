Lüks Yaşamda Yeni Bir Başlangıç: ELIE SAAB BOSPHORUS Dünyaya Tanıtıldı

2 Mayıs Perşembe günü düzenlenen etkinlik, Türkiye ve dünya çapından 500'den fazla davetliyi ağırladı; iş dünyasından saygın isimler, uluslararası fon yöneticileri, basın mensupları, sanat camiasından kişiler, siyasi figürler ve seçkin yatırımcılar bu muhteşem gecede buluştu.

Elie Saab Jr., Mustafa Torun ve Nuri Gönenç'in etkileyici konuşmaları, etkinliğin önemli anlarından biriydi. Projeye ait ilk film gösterimi ise izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin finalinde ise ünlü piyanist Fazıl Say'ın büyüleyici performansı vardı.

Boğaz kıyısında yer alan proje, lüks villa konseptine sahip 92 özel konuttan oluşarak seçkin bir yaşam tarzını temsil ediyor. Bu daireler, modern mimariyi estetik konfor ile mükemmel bir şekilde birleştirerek, yaşayanlara panoramik Boğaz manzarası sunarak sadece bir konut değil bir yaşam tarzı sunuyor.

Stratejik İşbirlikleri İle Lüks Yaşamın Yeniden Tanımlanıyor

ELIE SAAB Grubu CEO'su Elie Saab Jr., duygularını şu şekilde ifade etti: "Bu akşam, ELIE SAAB, Tor Holding ve Senar İnşaat arasındaki ortaklığın kutlamasını yapıyor ve ELIE SAAB Bosphorus'un lansmanını gerçekleştiriyoruz. Bu işbirliği, iki yıldan uzun bir süredir devam eden özel projeler yaratma konusundaki ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Bizim için her zaman ayrı bir yere sahip İstanbul ve Türkiye'de olmaktan mutluluk duyuyor ve bu heyecan verici yolculuğumuzda aramızda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz."

Tor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Torun, ELIE SAAB gibi küresel olarak tanınan bir markayla yapılan işbirliğinin önemini şu sözlerle vurguladı: "Bu gece, Tor Holding ve dinamik girişimlerimiz için bir dönüm noktasıdır. ELIE SAAB markasıyla ve Senar İnşaat ile yaptığımız işbirliği, Türkiye'de yeni bir lüks yaşam anlayışı başlatarak gelecekteki girişimlerin temelini oluşturuyor. Bu benzersiz işbirliği, hem markamız hem de ülkemiz için ileriye dönük büyük fırsatlar sunmaktadır."

Senar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gönenç ise bu büyük projeye gösterilen titizliğin altını çizerken projenin gayrimenkul sektöründeki dönüştürücü potansiyelini ve öncü bakış açısını vurgulayarak projeye ilişkin duygularını şu sözlerle belirtti: "Boğaz hattında yapılan önceki projelerimizdeki prestijli tecrübelerimizi ELIE SAAB markası ile birlikte daha ileri taşımaktayız. ELIE SAAB ve Tor Holding ile yaptığımız işbirliği sayesinde projemizin hem Türkiye hem de küresel ölçekte başarılı olacağına inancımız tamdır."

Ekonomik Önem ve Küresel Cazibe

İstanbul'un Asya kıyısında yer alan projede, sakinler Boğaziçi'nin muhteşem manzarasının, tarihi şehir siluetinin ve İstanbul'un Avrupa kıyısının panoramik manzarasının tadını çıkaracak. Her bir dairede, geniş iç mekanları dış mekanla mükemmel bir şekilde birleştiren tavandan yere pencereler eşlik ediyor. Daireler, geniş yaşam alanları ve modern mimari incelikleri ile Türkiye'de lüks yaşamın yeni bir basamağını temsil ediyor.

ELIE SAAB Bosphorus'un dış tasarımı, İstanbul'un siluetini ve huzur verici Boğaz'ı kucaklayan geniş pencereler ve şık hatlarla modern bir zarafeti simgeliyor. Minimalist estetiği, doğal güzelliği ile uyum içinde lüksü yansıtırken, yeşil bahçe alanları ve muhteşem Boğaz'la mükemmel bir bütünlük sağlıyor.

İç mekan tasarımında ise, her bir dairenin konforlu ve incelikli detayları, projenin her ayrıntısının dikkatle düşünüldüğünü vurguluyor. Fonksiyonel ve çok yönlü alanlar, uyumlu dokularla birleşerek, her ayrıntının, düzenlemeden malzeme seçimine kadar, lüks ve incelikle şekillendirildiği eşsiz bir yaşam deneyimi sunuyor. Proje, küresel lüks gayrimenkul alanında yaşam tarzına bakış açısını yeniden tanımlamaya ve İstanbul'un premium gayrimenkul pazarındaki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Bu prestijli proje, sadece yerel değil, aynı zamanda küresel düzeyde de dikkat çekecek ve İstanbul'un lüks emlakta uluslararası itibarını artırmak için önemli bir adım olacak.