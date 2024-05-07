Dünya genelinde sporun en büyük şöleni olan 2024 Paris Olimpiyatları, Türkiye'nin de gururla temsil edileceği bir platform olacak. Türkiye, geniş spor yelpazesindeki başarıları ve yetenekli sporcularıyla Olimpiyatlar'a katılarak dünya sahnesinde yer alacak. Sporseverler, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkelerinin sporcularını desteklemek için sabırsızlanıyor. 2024 Paris olimpiyatları ne zaman? Paris olimpiyatlarına Türkiye katılacak mı?

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

2024 Yaz Olimpiyatları Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

PARİS OLİMPİYATLARINA TÜRKİYE KATILACAK MI?

Türkiye, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Paris Olimpiyatlarına katılacak.

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