15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Oryantiring Gençler Türkiye Birinciliği'nde büyük başarı elde etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi, Yozgat'ta düzenlenen Oryantiring Gençler Türkiye Birinciliği müsabakalarında büyük bir başarı elde etti. Gençler-B kategorisinde Türkiye 4.'sü olan okul, kupa, madalya ve başarı belgeleri ile ödüllendirildi.

Bireysel kategoride de başarı gösteren Şuayb Kurt, Türkiye 5.'si olarak dikkatleri üzerine çekti. Okulun biyoloji öğretmeni ve oryantiring çalıştırıcısı Levent Bozoğlu, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Bu başarı, 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi'nin spor alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Oryantiring dalında gösterilen bu azim ve başarı, gelecekte daha da büyük başarılara imza atılacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. - KÜTAHYA