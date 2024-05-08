Erciyes Üniversitesi 3x3 Basketbol Şampiyonası'nda ikinci ve üçüncü oldu

6-7 Mayıs tarihlerinde Adana Çukurova Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler 3x3 Basketbol Sampiyonası'nda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Erkek takımı turnuva ikincisi, kız takımı ise turnuva üçüncüsü oldu.

Erciyes Üniversitesi kız takımı mücadele etiği grubu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükselirken, erkek takımı ise grup ikincisi olarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakibine 1 sayı farkla yenilen kız takımı üçüncülük maçına çıktı.Kız takımı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ni 12-7 yenerek turnuvayı üçünü olarak tamamladı. Erkek takımı ise yarı final maçını 5 sayı farkla kazanarak finale yükseldi. Finalde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne 7-6'lık skorla kaybeden Erciyes Üniversitesi erkek takımı ikinci oldu.

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Erciyes Üniversitesi 3x3 Erkek ve Kız takımları Antrenörü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Hem erkek hem kız takımlarımızla katılmış olduğumuz üniversitelerarası 3x3 Basketbol Şampiyonası'nda iki kupa kazandık. Turnuva boyunca centilmence mücadele eden her maçta maçın sonuna kadar kazanma arzusuyla oynayan ve Erciyes üniversitemize çifte kupayla dönen sporcularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ