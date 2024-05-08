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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Futbolseverlerin merakla beklediği 8 Mayıs 2024 Cuma gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 8 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 8 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:00

Nacional vs River Plate - Copa Libertadores - S Sport PlusS Sport 2

16:30

Norveç vs Fransa - UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi - UEFA.tv

19:00

PAOK vs Panathinaikos - Yunanistan Süper Ligi - Yayın Yok

19:30

İsveç vs İngiltere - UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi - UEFA.tv

19:45

Club Brugge vs Fiorentina - UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final - Exxen

20:30

Fatih Karagümrük vs Trabzonspor - Ziraat Türkiye Kupasi ZTK - A Spor

22:00

Real Madrid vs Bayern Münih - UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final - TV 8 BuçukCBC SportExxen

Emir Ceran
Emir Ceran
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