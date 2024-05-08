Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:00

Nacional vs River Plate - Copa Libertadores - S Sport PlusS Sport 2

16:30

Norveç vs Fransa - UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi - UEFA.tv

19:00

PAOK vs Panathinaikos - Yunanistan Süper Ligi - Yayın Yok

19:30

İsveç vs İngiltere - UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi - UEFA.tv

19:45

Club Brugge vs Fiorentina - UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final - Exxen

20:30

Fatih Karagümrük vs Trabzonspor - Ziraat Türkiye Kupasi ZTK - A Spor

22:00

Real Madrid vs Bayern Münih - UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final - TV 8 BuçukCBC SportExxen