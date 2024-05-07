Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Türkiye'nin Güney Afrika davasına müdahil olma kararını memnuniyetle karşılıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı davaya Türkiye'nin de müdahil olma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail ile tüm ticari ilişkilerin Türkiye tarafından durdurulmasını da aynı şekilde memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündeminin AK Parti-CHP yakınlaşması ve anayasa tartışmalarından ibaret olmadığını belirterek, Türkiye'nin öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu söyledi.

TÜRK-İŞ rakamlarına göre açlık sınırının 17 bin 750 lira olduğunu kaydeden Kılıç, taraflarla görüşülmesi, imkanların zorlanması ve en düşük emekli aylığı ile asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acımasız biçimde devam ettiğini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Yüzyılın Hitler'i (Binyamin) Netanyahu, Hamas, ateşkes koşullarını kabul etmesine rağmen, Refah'taki aç, susuz ve silahsız sivillere saldırılarını şiddetlendiriyor. Katillerin yargılanacakları ve ölümlerden sorumlu tutulacakları günler yakındır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı davaya Türkiye'nin de müdahil olma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail ile tüm ticari ilişkilerin Türkiye tarafından durdurulmasını da aynı şekilde memnuniyetle karşılıyoruz. Ticari ilişkilerin üçüncü ülkeler üzerinden sürdürülmemesi için gerekli önlemleri titizlikle alınmasını da eş zamanlı olarak istiyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğretmen atamasını yetersiz bulduklarını bildiren Kılıç, atamalarda yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat ağırlığının adaletsizliğe yol açacağını söyledi ve mülakatların kaldırılacağına ilişkin sözlerin tutulması gerektiğini ifade etti.

Suat Kılıç, sosyal medyada gündeme gelen Türkiye ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasının "REFAHYOL" olarak bilinen 54. Türkiye Hükümetince imzalandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"İsrail-Türkiye serbest ticaret anlaşması 14 Mart 1996'da imzalanmıştır. REFAHYOL Hükümeti'nin kuruluşu ise 28 Haziran 1996 tarihidir. İsrail Türkiye Serbest ticaret Anlaşması, 4 Temmuz 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yani imzalandıktan yaklaşık 15 ay sonra. Anlaşmayı imzalayan Erbakan hocamızdan önceki hükümet, anlaşmayı yürürlüğe koyan da yine Erbakan hocamızdan sonraki hükümettir."

"Refah Marketler"

Bir gazetecinin sorusu üzerine, partisinin yönettiği belediyelerin "Refah Marketler" açacağını belirten Kılıç, "Bu marketlerin gelir kaynağı, belediyelerin gelir kalemleri olabileceği gibi sosyal ve toplumsal ihtiyaç sahibi kesimlere ulaştırılmak üzere hayırseverler tarafından aktarılacak kaynaklardan oluşacaktır. Pilot uygulamayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizle başlatmış olacağız." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak adlandırılan yeni müfredat çalışmasını incelediklerini aktaran Kılıç, bilim tabanlı, veri bağlamlı bir yeni model arzuladıklarını, destekledikleri ve karşı çıktıkları konular bulunduğunu sözlerine ekledi.