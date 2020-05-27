Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı
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Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili olarak, "Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı.

Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı
27.05.2020 21:58 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:58

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili olarak, "Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "Eczacı İsmail Durmuş. 1985, Kayseri doğumlu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2007'de mezun oldu. En büyük tutkusu mesleğiydi. Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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