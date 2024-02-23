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İmamoğlu, Çekmeköy ve Sancaktepe'de halk buluşmalarına katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy ve Sancaktepe'deki halk buluşmalarında konuşmalar yaptı ve destek istedi. İmamoğlu, belediyenin faaliyetlerini anlattı ve İstanbul'a hizmetlerini vurguladı. Ancak, Çekmeköy'deki bir CHP'li kadın adayın beğenilmemesi ve Sancaktepe'deki bir vatandaşın metro açılışına tepki göstermesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy ve Sancaktepe'deki halk buluşmalarına katıldı.

İmamoğlu, Çekmeköy'deki halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez'e 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

Belediyenin faaliyetlerini anlatan İmamoğlu, metro hatları, kent ormanları, kreşler, öğrenci yurtları ve kent lokantaları hakkında yaptıklarını anlattı.

İstanbul'a hizmeti getirdiklerini belirten İmamoğlu, "İstanbul yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor. Şehrimizin her ilçesini eşit tuttuk." dedi.

Ardından, Çekmeköy'e giden İmamoğlu, buradaki konuşmasında, "Sıfır seviyesindeki Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun ilk hattını 20 gün sonra açıyoruz ve Çekmeköy'ü, Sancaktepe ve Samandıra'ya bağlıyoruz." diye konuştu.

İlçedeki adayı beğenmeyen CHP'li kadın, İmamoğlu ile görüştürülmedi

Programın ardından İmamoğlu, otobüsten inip aracına binerken CHP'li bir kadın, ilçedeki aday seçiminin yanlış olduğunu ileri sürerek, İmamoğlu ile görüşmek istedi.

Görevliler tarafından izin verilmemesi üzerine bu duruma tepki gösteren partili kadın, "Ben Çekmeköy'ü kaybetmek istemiyorum, kazanmak istiyorum. Partidenim, böyle bir rezalet görmedim. Şuraya bakın görüştürmüyorlar." ifadesini kullandı.

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu'nun aracının yanına giden partili, yine de kendisiyle görüştürülmedi.

Vatandaştan İmamoğlu'na metro tepkisi

İmamoğlu, daha sonra Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bu sırada Ümit Demirhas isimli kişi, İmamoğlu'na, "Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun" ne zaman açılacağını sordu. İmamoğlu'nun, "20 gün sonra" cevabını vermesi üzerine Demirhas, "Seçim dönemine denk getirdiniz" diye sitemde bulundu.

İmamoğlu'nun, AK Parti'nin metro hattını yapmadığını, kendilerinin ise üç senede bitirdiğini söylemesi üzerine Demirhas, "Siz 5 senedir yapamadınız." cevabını verdi.

İmamoğlu'nun, "Sizi vicdanınıza emanet ediyorum." sözlerine Demirhas, "Vicdanım rahat." yanıtını kullandı.

Başka bir vatandaş ise İmamoğlu'na, ilçedeki ana yollarda çukurlar olduğunu ve aracıyla bunlara düşmemek için çabaladıklarını söyleyip, yolların yapılmasını istedi.

İmamoğlu, esnaf ziyareti ve meydandaki siyasi partilerin seçim çadırlarını ziyaret ettikten sonra Sancaktepe'deki halk buluşmasına katıldı.

Burada katılımcılardan destek isteyen İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın pazartesi günü açılacağını, kendisinin davet edildiğini ve açılışa katılacağını söyledi.

Buluşmada katılımcılar, Türk bayrağı, CHP ve DEM Parti bayrakları salladı.

Kaynak: AA / Güncel

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