Metro Test Sürüşünde Konuşan İmamoğlu: "Bize Fazla Oy Verene Değil, İstanbul Halkına Metro Yapıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, "Bunlar hep hesap, kitap ve planlamayla, aksaklık olmadan bitirilebilir işler. Bu işi hafife alanlar var. Hafife alan insanlar, bu işi ne yazık ki durmuş 10 metro hattına dönüştürdüler. Biz, bu işi ciddiye alıyoruz. Ciddi işi, ciddiyeti yüksek insanlar yapabilir. O bakımdan biz, hava atmıyoruz; metro yapıyoruz. ya da havaya sıkmıyoruz; metro yapıyoruz. Bir de biz, bize fazla oy verene değil, İstanbul halkına metro yapıyoruz. Buna da devam edeceğiz. İnşallah İstanbul'un altında metrolarla beraber, raylarla döşediğimiz demir yollarıyla beraber, yer altında büyük hatlar oluşturduğumuz, inşallah 700 kilometrenin üstünde bir metro ağına sahip bir İstanbul'u hep birlikte var edeceğiz" dedi.

İBB, Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının yapımına Mayıs 2017'de başladı. Proje, yapımına başlandıktan sadece 7 ay sonra, 29 Aralık 2017'de durduruldu. İnşaata, Mart 2018'de tekrar başlandı. Ancak, önceki İBB yönetimi tarafından hak ediş ödemelerinin yapılamaması nedeniyle, şantiye alanı, o güne dek yüzde 4'lük bir ilerleme sağlanmışken, Ekim 2018'de sessizliğe gömüldü. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, Ekim 2019'da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank'tan kredi sağlayarak, hattın yeniden imalatına başladı. Hattın, Sancaktepe-Çekmeköy arasındaki ilk etabında sona yaklaşıldı. İmamoğlu, hattın ilk etabı için gerçekleştirilen test sürüşüne, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin ile birlikte tanıklık etti.

AVŞAR "BİR İSTASYONDA KREŞİMİZ, BİR İSTASYONDA KENT LOKANTAMIZ OLACAK"

İmamoğlu, test sürüşü öncesinde, Samandıra Merkez İstasyonu peron katında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Ceyhun Avşar'dan, hattın yapılış süreci ve sonrasıyla ilgili detaylı bilgiler aldı. İmamoğlu, Avşar'ın, "Biz, sadece raylı sistem projeleri oluşturmuyoruz; raylı sistem projeleriyle birlikte, buradaki yolcu akışına uygun sosyal fonksiyonları da hattımıza tanımlamayı hedefliyoruz. Hattımızın açılışıyla birlikte, bugün çıkış yapacağımız Meclis İstasyonumuzda da bir kreşimiz, raylı sistem açılışıyla hazır hale gelecek. Sarıgazi İstasyonu'nda da bir Kent Lokantamız, hattın açılışıyla birlikte eş zamanlı hizmete alınacaktır" bilgilendirmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"BAZEN HEP DİYORLAR YA 'METROYU BİZ BAŞLATTIK: Mart ayında, bu hattımız ile birlikte iki metro hattı açılışımız olacak. Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy olmak üzere, üç ilçemizin de kıymetli insanları için burada insanlarımızı metro yolculuğuyla buluşturacağız. Önemli bir hat. Bazen hep diyorlar ya 'Metroyu biz başlattık' Ortada bir ihale ve yüzde 3-4 seviyesinde bir ilerleme… Bunun anlaması da ihaleyi almış bir firma ve ihaleyi alan firmanın şantiyeye yerleşmesi anlamına geliyor. Biz devraldığımızda, mevcut durum bu. ve bu durumdan bugüne gelinmesindeki süreç şöyle işliyor: Görevi alır almaz, sadece 4 ayda, bu metro hattına gerekli finansmanın ilk boyutunu hazırlayarak işe başladık. 2019'un sonunda, yani 2020'nin başında, buraya start vermiş olduk. Yani sıfırdan başlamış olduk ve bugün şükürler olsun, 4. yılına geldiğimizde büyük bir bölümünü de vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. 5'nci yılda da tamamını açmış olacağız. Sultanbeyli dahil, sadece bir yıl içerisindeki ciddi bir yolculuk kapasitesine sahip bu hattımızı vatandaşlarımızla buluşturacağız.

ATAKÖY-İKİTELLİ HATTIMIZ DA MART AYINDA VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞUYOR: Aynı şekilde Ataköy-İkitelli hattımız da Mart ayı içerisinde vatandaşlarımızla buluşuyor olacak. Biz, eskisi gibi, sadece metroları açıp, metro yolculuğu için tanzim etmiyoruz; aynı zamanda her istasyonumuzu bir fırsat alanına dönüştürüyoruz. İşte burada Daire Başkanımız da ifade etti. Birinde bir kreş yapıyoruz, birinde bir Kent Lokantası yapıyoruz. Başka fırsat alanlarımız da var bu hat üzerinde. Onları da zaman içerisinde yine kamuya faydalı alanlar haline getiriyor olacağız. Dolayısıyla, çevresine de değer katan işler haline gelecek. Üzüntümüz şu: Şu anda yine buna benzer, nasıl burada İstanbul'un en doğu noktasına taşıyacağımız Sultanbeyli hattını bitiriyorsak, bir benzerini de en batısında Beylikdüzü hattına taşımak istiyoruz. ve bizden önceki dönem yapılmadığı gibi, biz burada projesini de çok düzenli bir şekilde hazırladığımız, finansmanını da büyük ölçüde çözdüğümüz ve ihale aşamasına geldiğimiz, ihaleye çıkmadan önce de sadece bir mürekkep, bir kalemle, atılacak bir imzayla, devletimizin istatistik raporuna girmesi sağlanacak olan onayın verilmemesini, aynı şekilde Eyüpsultan-Bayrampaşa hattındaki sürecin de onayının verilmemesi gerçekten topluma büyük bir ihanet. İstanbul'a büyük bir ihanet.

BİR İMZA, BİR MÜREKKEBİ, 16 MİLYON İNSANIMIZ ADINA TALEP EDİYORUZ: Biz, bu ihanetten de bir an önce vazgeçip, İstanbulumuza hizmet noktasında, İstanbul'un en batısındaki Beylikdüzü-Sefaköy hattının başlatılması konusunda bir imza, bir mürekkebi talep ediyoruz. 16 milyon insanımız adına talep ediyoruz. Aynen burada olduğu gibi, Çekmeköy'ü Sancaktepe ve Sultanbeyli'yle buluşturduğumuz gibi; orada Bakırköy'ü Bahçelievler'e, Küçükçekmece'yi Avcılar'a, Beylikdüzü'nü, Büyükçekmece'yi, Esenyurt'u, Başakşehir'i de o bölgeyle buluşturalım istiyoruz. Bunu her gün, her rastladığım noktada anlatacağım. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı'na alınması onayının yapılması, önümüzü açacak. Bu hatadan acilen vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bunu da dile getireyim. İnşallah Mart ayında, Sancaktepe adayımız Sayın Alper Yeğin'le birlikte, burada güçlü bir açılışla, Çekmeköy'den Samandıra'ya hep birlikte ilk yolculuğumuzu yapacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun"

İmamoğlu, Yeğin ve beraberlerindeki heyet, açıklamaların ardından test sürüşünü yapacak, görevli Neslihan Pepeoğlu yönetimindeki trene geçti. İmamoğlu, tren Samandıra İstasyonu'ndan Meclis Mahallesi İstasyonu'na doğru yol alırken de kendisini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamalarını devam ettirdi. İmamoğlu şunları söyledi:

"5 YILDAN DAHA AZ BİR SÜREDE, NEREDEYSE 66 KİLOMETRELİK BİR METROYU BİTİREREK, İNSANLARIMIZIN HİZMETİNE AÇMIŞ OLDUK: Metronun kilometre maliyeti neredeyse 55 milyon Euro'nun üzerine çıktı. Bu da bir kilometre metronun, 2 milyar TL olduğu anlamına geliyor. Büyüklüğünü anlamak adına söylüyorum. Bu yatırımların daha verimli kullanılabilmesi için, 'yürüyen İstanbul'a ihtiyacımız var. Yani eskiden minibüsler, otobüsler, sokak aralarında dolaşan vasıtalar yerine, artık bu var. Bu hatların işletilebilmesi için, yolcuya ihtiyacı var. O yolcunun da lastik tekerlekli araçlardan uzaklaşması gerekiyor. Bu kapsamda, vatandaşlara konforlu yürüyüş alanları sunmak gerekiyor. Yaya konforu, şehirlerde artık en önemli konu. Hatta mümkünse, araç almadan şehrin her yerine erişebileceğiniz metro hatlar bizim için çok önemli. Toplu taşımanın en önemli hattı anlamına gelecek. İnşallah bu dönemimiz bittiğinde, 5 yıla… Ki bizim 5 yıldan biraz az ne yazık ki. Hep söylüyorum; üç ayımızı hiç ettiler. Ama olsun. 5 yıldan daha az bir sürede, neredeyse 66 kilometrelik bir metroyu bitirerek, insanlarımızın hizmetine açmış olduk.

CİDDİ İŞİ, CİDDİYETİ YÜKSEK İNSANLAR YAPABİLİR: Bunlar hep hesap, kitap ve planlamayla, aksaklık olmadan bitirilebilir işler. Bu işi hafife alanlar var. Hafife alan insanlar, bu işi ne yazık ki durmuş 10 metro hattına dönüştürdüler. Biz, bu işi ciddiye alıyoruz. Bu şehrin ihtiyaçlarını, ciddiye alıyoruz. Metro işi de öyle bir iş. Çok ciddi bir iş. Ciddi işi, ciddiyeti yüksek insanlar yapabilir. O insanlar da akıldan, bilimden uzak olmayan, teknikten uzak olmayan, işi bilen insanlarla çalışan… Burada çok kıymetli Genel Sekreter Yardımcımız, Daire Başkanımız, yüklenici firmamız ve onun gibi birçok buranın önemli insanları, burada bulunmayan, finansmanla ilgilenen yine çalışma arkadaşlarım, Genel Sekreter ve diğer arkadaşlarımız; hepsinin ortak emeğiyle beraber, doğru zamanda doğru finansman ve doğru zamanda doğru hamleyle yürütülen işler. O bakımdan biz, hava atmıyoruz; metro yapıyoruz. ya da havaya sıkmıyoruz; metro yapıyoruz. Bu bakımdan ben, özellikle bu Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattını çok önemsiyorum. Bir de biz, bize fazla oy verene değil, İstanbul halkına metro yapıyoruz. Onu da ifade edeyim. Buna da devam edeceğiz. İnşallah İstanbul'un altında metrolarla beraber, raylarla döşe döşediğimiz demir yollarıyla beraber, yer altında büyük hatlar oluşturduğumuz, inşallah 700 kilometrenin üstünde bir metro ağına sahip bir İstanbul'u hep birlikte var edeceğiz.

DUYMAYANLARA DUYURALIM: Bu rada 1,5 sene bekletilen bir iznimiz vardı ve dolayısıyla hazırladığımız bir kaynağı kullanamamıştık. Sonra bir yeşil bono tahvil ihracıyla, o kaynağı temin ettiğimiz noktada, bu anlamda etkili bir ilave finansman sağlamıştık. Ama burada mevzu olan şu: Biz, o esnada gerçekten bu bölgeyi çok önemsediğimiz için, özellikle Çekmeköy'ü, Sancaktepe'yi ve Sultanbeyli'yi çok önemsediğimiz için, ciddi fedakarlıklarla 140 milyon Euro'ya yakın kendi öz kaynaklarımızdan burayı finanse ederek, hiç durmadan yolumuza devam ettik. Bu konuda hem kurum-yüklenici dayanışmasını en güçlü seviyeye taşıdık. ve çok sıkıntılı anlarda ki biliyorsunuz yüksek enflasyon, yüksek faiz ve ne yazık ki paranın bulunmadığı, akışın sıkıntılı hale geldiği bir ortamda bunu başardık. Bu da bir bütçeyi bereketli hale getirip, en sıkıntılı anınızda bile çözüm bulma kabiliyeti. Bu da ayrı bir ders. Yani onu da yine bu şekilde, duymayanlara duyuralım."

Samandıra İstasyonu'nda başlayan test sürüşü, Meclis Mahallesi İstasyonu'nda başarıyla son buldu.