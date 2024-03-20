İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Sancaktepe'de Ziyaretlerde Bulundu

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Otomer Galericiler Sitesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kavuncu, ardından Akfırat Mahallesi'ndeki Doğu Anadolu Kanaat Önderleri iftar buluşmasına katıldı. Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'a neden aday olduğunu anlattı.

Kavuncu, diğer adayların öğrencilere ve emeklilere verdiği vaatlerin 20 milyar lirayı geçtiğini anlatarak, "Biriniz iktidardınız, ötekiniz belediye başkanıydınız. Neden bugüne kadar bunu yapmadınız?" sorusunu sorarak, "Bu dağıttıkları 20 milyarla 5 bin daireyi depreme karşı güçlendirebilir, her biri üçer kişiden 15 bin kişinin hayatını kurtarabilirsiniz." diye konuştu.

Kavuncu, belediye başkanı olduğunda vatandaşlara yapacağı sosyal yardımlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Mesela 18 yaş altı gençlerimizden toplu taşıma ücreti almayacağız. Emeklilerimizden ve öğrenci evlerinden doğal gaz ve su faturalarının yüzde 50'sini almayacağız. Yeni doğanlara ücretsiz bebek arabası hediye edeceğiz. Eğer bir evde derin yoksulluk varsa, o evde dört kişi kalıyorsa her birine günlük ücretsiz iki ekmek dağıtacağız. Yani günde 8 ekmek o aileye katkımız olacak."

İstanbul'da sorunları 29 başlıkta topladıklarını belirten Kavuncu, ilk 4 başlığın, barınma, ulaşım, ekonomik problemler ve düzensiz göç olduğunu ifade etti.

Kavuncu, düzensiz göçün Türkiye'nin bir beka meselesi haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir yerinde kendi nüfusunun yüzde 10'u kadar bir nüfusu son 10 yılda kendi ülkesine almış başka bir devlet yok. Biz hiçbir milleti aşağılamayız, hakir görmeyiz. Ülkemizde bulunan göçmenlere de kötü davranıp onları şeytanlaştırıp ötekileştirecek bir dil de kullanmayız. Bizim eleştirdiğimiz nokta hükümetin uygulamış olduğu yanlış politika. Bundan 10-15 yıl sonra bir düzeltme olmazsa bu ülkede bir Arap Partisi kurulur. Meclis'te grup kurar, milletvekili çıkarır. Akabinde bazı talepleri olur. Gaziantep'te, Kilis'te belediye başkan adayları çıkartır. Muhtemelen nüfuslarının yoğun olduğu yerlerde de kazanırlar ve siyasi olarak çok büyük bir meseleyle karşı karşıya kalırız. Bu yol, yol değil."

Kendilerinin yönetmelikleri uygulayarak Arapça olan tabelaları Türkçe yapacaklarını vurgulayan Kavuncu, göçmenlerin sahip oldukları iş yerlerinin hijyenik şartlarda çalışıp çalışmadıklarının denetlenmediğini kaydederek, "Belediye başkanı olduğumda, bir Türk vatandaşının dükkanı nasıl denetleniyorsa eşit şekilde bunların da dükkanı denetlenecek. Sağlık taraması yapılacak. Aşı olacak. Ayrı bir salgın başlıyor. Buna da dikkat etmek lazım." şeklinde konuştu.

Kavuncu, daha sonra, Sancaktepe Sivaslılar Derneğine ziyarette bulunarak, kendisine ve partisinin Sancaktepe Belediye Başkan adayı Cemal Doğan'a oy istedi.

Kavuncu'ya, İYİ Parti Ankara Milletvekili Eşref Fakıbaba da eşlik etti.