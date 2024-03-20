Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Sancaktepe'de Ziyaretlerde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Otomer Galericiler Sitesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kavuncu, ardından Akfırat Mahallesi'ndeki Doğu Anadolu Kanaat Önderleri iftar buluşmasına katıldı. Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'a neden aday olduğunu anlattı.

Kavuncu, diğer adayların öğrencilere ve emeklilere verdiği vaatlerin 20 milyar lirayı geçtiğini anlatarak, "Biriniz iktidardınız, ötekiniz belediye başkanıydınız. Neden bugüne kadar bunu yapmadınız?" sorusunu sorarak, "Bu dağıttıkları 20 milyarla 5 bin daireyi depreme karşı güçlendirebilir, her biri üçer kişiden 15 bin kişinin hayatını kurtarabilirsiniz." diye konuştu.

Kavuncu, belediye başkanı olduğunda vatandaşlara yapacağı sosyal yardımlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Mesela 18 yaş altı gençlerimizden toplu taşıma ücreti almayacağız. Emeklilerimizden ve öğrenci evlerinden doğal gaz ve su faturalarının yüzde 50'sini almayacağız. Yeni doğanlara ücretsiz bebek arabası hediye edeceğiz. Eğer bir evde derin yoksulluk varsa, o evde dört kişi kalıyorsa her birine günlük ücretsiz iki ekmek dağıtacağız. Yani günde 8 ekmek o aileye katkımız olacak."

İstanbul'da sorunları 29 başlıkta topladıklarını belirten Kavuncu, ilk 4 başlığın, barınma, ulaşım, ekonomik problemler ve düzensiz göç olduğunu ifade etti.

Kavuncu, düzensiz göçün Türkiye'nin bir beka meselesi haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir yerinde kendi nüfusunun yüzde 10'u kadar bir nüfusu son 10 yılda kendi ülkesine almış başka bir devlet yok. Biz hiçbir milleti aşağılamayız, hakir görmeyiz. Ülkemizde bulunan göçmenlere de kötü davranıp onları şeytanlaştırıp ötekileştirecek bir dil de kullanmayız. Bizim eleştirdiğimiz nokta hükümetin uygulamış olduğu yanlış politika. Bundan 10-15 yıl sonra bir düzeltme olmazsa bu ülkede bir Arap Partisi kurulur. Meclis'te grup kurar, milletvekili çıkarır. Akabinde bazı talepleri olur. Gaziantep'te, Kilis'te belediye başkan adayları çıkartır. Muhtemelen nüfuslarının yoğun olduğu yerlerde de kazanırlar ve siyasi olarak çok büyük bir meseleyle karşı karşıya kalırız. Bu yol, yol değil."

Kendilerinin yönetmelikleri uygulayarak Arapça olan tabelaları Türkçe yapacaklarını vurgulayan Kavuncu, göçmenlerin sahip oldukları iş yerlerinin hijyenik şartlarda çalışıp çalışmadıklarının denetlenmediğini kaydederek, "Belediye başkanı olduğumda, bir Türk vatandaşının dükkanı nasıl denetleniyorsa eşit şekilde bunların da dükkanı denetlenecek. Sağlık taraması yapılacak. Aşı olacak. Ayrı bir salgın başlıyor. Buna da dikkat etmek lazım." şeklinde konuştu.

Kavuncu, daha sonra, Sancaktepe Sivaslılar Derneğine ziyarette bulunarak, kendisine ve partisinin Sancaktepe Belediye Başkan adayı Cemal Doğan'a oy istedi.

Kavuncu'ya, İYİ Parti Ankara Milletvekili Eşref Fakıbaba da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Buğra Kavuncu Doğu Anadolu Sancaktepe İYİ Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 21 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 21 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 20-21 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title