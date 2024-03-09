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DEVA Partisi Sancaktepe adayı Mutalip Geçer kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı, Sancaktepe ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Sancaktepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Mutalip Geçer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Sancaktepe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Sancaktepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Mutalip Geçer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUTALİP GEÇER KİMDİR?

Mutalip Geçer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sancaktepe belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SANCAKTEPE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sancaktepe adayı belli oldu. DEVA Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Mutalip Geçer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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