Sancaktepe'de ölü doğan bebeklerini boş arsaya gömdükleri iddia edilen çift gözaltına alındı
Sancaktepe'de ölü doğan bebeklerini boş arsaya gömdükleri iddia edilen çift gözaltına alındı.
Mevlana Mahallesi Kahve Sokak'ta yaşayan yabancı uyruklu ailenin ölü doğan bebeklerini evlerinin önündeki boş arsaya gömdüğü ihbarı üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.
Bölgede araştırma yapan ekipler, bebek cesedinin bulunduğu yeri tespit etti. Gömüldüğü yerden çıkarılan ceset, polis ve savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şüpheli anne-baba gözaltına alındı.