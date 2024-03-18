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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sancaktepe'de Yüzme Havuzu ve Spor Salonu Açılışına Katıldı

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Sancaktepe'de yapılan yüzme havuzu ve spor salonu açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve diğer yetkililer katıldı. Bakan Bak, Türkiye'nin spor alanında devrim yaşadığını belirterek, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, obezite ile mücadele ve yerel seçimlerde destek çağrısı da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sancaktepe'de yüzme havuzu ve spor salonu açılışına katıldı.

Sarıgazi Kemal Ayyıldız Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Fatih Mahallesi Fitness ve Spor Merkezi'nin açılışında Bakan Bak'ın yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ile yetkililer ve vatandaşlar yer aldı.

Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor devrimi yaşadığını belirterek, "Ülkenin her tarafına binlerce tesis yapıldı. Çocuklarınızı alın ve bu tesislere getirin. Türkiye'de 700 havuz var. 100 havuzun da inşaatı sürüyor. Bu sayıları arttırarak devam edeceğiz. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 10 milyon çocuğa yüzme öğrettik. En önemli görevimiz ise bağımlılık, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele. Spor, bağımlılıkların ve kötü alışkanlıkların ilacı. Amacımız, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak. Türkiye, her alanda olduğu gibi gençlik ve sporda da devrim yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yapılan tesislere Türkiye'ye hizmet etmiş önemli insanların isimlerinin verilmesinin önemine değinen Bakan Bak, "Sporda başarılı olmuş kişileri unutmayız. İsimlerini tesislere veririz. Sancaktepe'ye hizmet etmiş Kemal Ayyıldız'ın isminin havuza verilmesi güzel bir hareket ve jest. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Obezite ile mücadele etmenin önemine de vurgu yapan Osman Aşkın Bak, "2024'ü hareketlilik yılı ilan ettik. Herkes evinden çıkacak ve hareket edecek. Spora 1 lira yatırım yaptığında size 10 lira olarak geri döner." dedi.

Son olarak 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Şeyma Döğücü ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek çağrısında bulunan Bakan Bak, "Gerçek belediyecilik AK Parti belediyeciliği. 1994'te birisi çıktı, geldi. İstanbul'u çöp, çamur ve çukurdan alarak dünyanın merkezi haline getirdi. Sonra iktidara yürüdü. O adam Recep Tayyip Erdoğan. Murat Kurum'u istiyoruz. Çalışan adamı istiyoruz. İstanbul ayağa kalkmalı ve coşmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise ilçeye birçok spor tesisi kazandırdıklarının altını çizerek, "Sancaktepe'de sporu yaşam tarzı haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Birçok tesise sahibiz. 18 tane tesisimiz ve 33 branşta eğitimlerimiz var. Çok yol katettik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gençlik ve Spor Bakanı'mız Osman Aşkın Bak'a aramızda oldukları için teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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