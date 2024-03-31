Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getiriliyor

Sancaktepe'de okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla İlçe Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL