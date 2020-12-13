Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti

13.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:31
Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu kutlama mesajında, büyükler kategorisinde birer altın ve bronz kazanan Ferhat Arıcan, altın madalya elde eden İbrahim Çolak, gençlerde birer gümüş ve bronz madalyaya uzanan Mert Efe Kılıçer ile iki bronz madalya alan Bora Tarhan'ı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli cimnastikçilerimiz, son dönemlerde yakaladıkları başarı grafiğini yükselterek yollarına devam ediyorlar. Ev sahipliğimizde düzenlenen bu önemli şampiyonada tarihi bir başarı elde ederek bizleri gururlandıran sporcularımızın, başarısında emeği geçen başta aileleri olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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