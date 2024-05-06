Silifke'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri bir şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddeler ile yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliyi takibe alan jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanırken adresinde 155 gram kubar esrar, 35 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde, 9 gram metamfetamin, 195 adet uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 500 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN