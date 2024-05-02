Mersin'de yayalara çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Mersin'de yayalara ve ağaca çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Toroslar ilçesi GMK Bulvarı Demirtaş kavşağında dün meydana gelen kazada, 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan Alperen D, hastanedeki tedavisinin ardından kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü Alperen D. 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan' tutuklandı.

Kaldırımda bekleyen yayalara çapmıştı

GMK Bulvarı Demirtaş kavşağında dün meydana gelen kazada, Alperen D'nin kullandığı 33 ARD 405 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkmış, kaldırımda bekleyen 32 yaşındaki Sultan Sedef ve M.A. ile ağaçlara çarparak devrilmişti. Kazada yayalardan Sultan Sedef, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, yaralanan 3 kişi de tedavi altına alınmıştı. - MERSİN