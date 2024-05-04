Mersin'de Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Zekeriya Yenilmez hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Mut ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Zekeriya Yenilmez idaresindeki 06 BMP 13 plakalı bir lojistik firmasına ait kamyon, Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Zekeriya Yenilmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yenilmez'in cenazesi, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.