Mersin'de Sahte Bungalov Ev Kiralama Dolandırıcıları Yakalandı

Mersin polisi sahte bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte ilanlarla üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde sahte ilanlar üzerinden bungalov ev kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 3 şüphelinin adresleri belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon gerçekleştirildi, 3 şüpheli de yakalandı. Evde yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 4 sim kart, 2 harddisk, 1 tablet, 2 laptop, 1 pos cihazı, 7 banka kartı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 57 adet meri ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - MERSİN