Mersin Anamur ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi düzenlendi
Mersin Anamur ilçesinde polis ekipleri, Kalınören İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, trafik kuralları, emniyet kemeri ve servis araçlarına binme konularında uyarılarda bulundu.
Mersin Anamur ilçesinde polis ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kalınören İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik kuralları hakkında bilgi verdi, emniyet kemeri ve servis araçlarına binme konularında uyarılarda bulundu.
Polis ekipleri, öğrencilere kullandıkları araçları da tanıttı.