Üye Girişi
Haberler

Mersin'de yıldırım düşen evde yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım düşen müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde bulunan aile fertleri ise yangın sırasında zemin katta bulunuyordu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım düşen müstakil evde yangın çıktı. İkinci katı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yıldırımın düştüğü esnada aile fertlerinin zemin katta bulunduğu öğrenildi.

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre mesafedeki Elvanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Merkez 19 Sokak'ta bulunan Haydar H.'ye ait 2 katlı müstakil eve yıldırım düştü. Ardından 4 kişilik ailenin ikamet ettiği ikinci katta yangın çıktı. Kısa sürede evi alevler kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yıldırım düştüğü esnada aile fertlerinin zemin katta bulunduğu öğrenildi. Ağır maddi hasar oluşan evde yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Mersin Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Roma Bayer Leverkusen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Roma B.Leverkusen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 2 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Mayıs Perşembe ödül ne? Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunma Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem göre Chelsea Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Chelsea Tottenham maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Koç Metalurji halka arz ne zaman? Koç Metalurji Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek? Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa Olympiakos maçı CANLI izle! 2 Mayıs A.Villa Olympiakos maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? Dilber hangi kanalda? Dilber dizi nasıl izlenir? LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Roma Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! 2 Mayıs Roma B.Leverkusen maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı? Chelsea Tottenham maçı CANLI izle! 2 Mayıs Chelsea Tottenham maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan-Özel görüşmesinin sonuçları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title