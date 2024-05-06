Mersin'de Sabah Erken Açılan Ciğerci Dükkanı İlgi Görüyor

Mersin'de sabah erken saatlerde açılan ciğerci dükkanında ciğer yemek isteyen lezzet tutkunları, erkenden yola koyuluyor. Saat 07.30'da hizmete başlayan iş yeri yaklaşık 2 saat sonra ciğerlerin tükenmesiyle kepenklerini indiriyor.

Mersin'de 40 yılı aşkın süredir ciğercilik yapan Ergün Uyanık, babası Sebahattin Uyanık'ı kaybetmesinin ardından devraldığı iş yerinde yine babasından miras kalan prensiplerini de sürdürüyor. Mersin'in yanı sıra Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ciğeri tatmak isteyen lezzet tutkunları ise sabah erken saatlerde Özgür Çocuk Parkı yanındaki yaklaşık 10 metrekarelik dükkanda soluğu alıyor. Son dönemde bazı fenomenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının da uğrak noktası haline gelen iş yeri, yaklaşık 2 saat açık kalıyor. Sabah saat 07.30'da açılan iş yeri, ciğerlerin kısa sürede tükenmesinin ardından kepenklerini kapatıyor. Sadece 2 saat açık kalan iş yerinde ciğerler, kapış kapış gidiyor.

İş yerinde sadece kuzu ciğeri servis ettiklerini belirten Ergün Uyanık, bu nedenle de rağbet gördüklerini söyledi. Babasından devraldığı iş yerinde kaliteyi bozmadan işlerine devam ettiklerini anlatan Uyanık, "Sabah 07.30 başlıyoruz, en geç 09.00 gibi de biter. Babadan oğula geçen mesleği Allah sağlık verdiği sürece devam edeceğiz" dedi. Daha önce kebap ve kuşbaşı da sattığını ancak yeniden sadece ciğer satmaya başladığını dile getiren Uyanık, meslekte 40 yılı geride bıraktığını vurgulayarak, sosyal medyada iş yerine gösterilen ilgiden de memnun olduğunu kaydetti.

"Sabah erken gelmemiz gerekiyormuş"

Müşterilerden Sude Leyla Ergün, annesinin isteği ve çevresindekilerin önermesi üzerine sabah erkenden kalkarak ciğer yemeye geldiklerini ifade etti. Ergün, "Herkesin çok konuştuğu bir yer. Bir Mersinli olarak buraya geç gelmenin hüznünü yaşıyoruz. Çünkü tahminimizden çok daha iyi lezzetti. Genelde sabahları popüler olan bir yer olduğu için sabah erken gelmemiz gerekiyormuş. Çünkü çevredeki esnaf burada sabah ciğer kültürüne sahip olduğu için erkenden tüketilen bir ürünmüş. Çok beğendik, çok memnun kaldık" diye konuştu. - MERSİN