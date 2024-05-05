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Erdemli'de dolu yağışı etkili oldu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu yağışı sebze ve meyve üretimi yapılan tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Erdemli'de dolu yağışı etkili oldu

Turfanda meyve üretimi yapılan Esenpınar Mahallesi'nde fasulye tarlaları ile meyve bahçelerinde zarar oluştu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 27 kilometre mesafedeki 750 rakımlı Esenpınar'da etkili olan dolu, sebze ve meyve üretimi yapılan tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Esenpınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Gölgeli, "Mahallemizde dolu afeti olmuştur, kısmen zarara neden olmuştur. Özellikle açık alandaki fasulyelere, elma ve meyve bahçelerine zarar vermiştir. Mahallemize geçmiş olsun. Tabi ki gerekeni yapıp yetkililere bildireceğiz" dedi.

Bölgede dolunun ardından yağmur etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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