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Mersin'de 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yaralandı

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Mersin'in Silifke ilçesinde, 3 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında evde bulunan 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de 3 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında evde bulunan 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaralanan Mehmet Dökümlü'yü 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Dökümlü, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Mersin Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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