Mersin'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Mersin'de zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Atatürk Parkı sahilinde oluşan dalgalar kıyıya vurdu. Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine birçok amatör balıkçı da denize açılamadı. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'na gelen bazı amatör tekne sahipleri ise teknelerini sabitleyerek çadırlarının uçmaması için güvenli alanlara taşıdı.

Balıkçılardan Nihat Ertaş, meteorolojinin birkaç gün önce fırtına uyarısında bulunduğunu belirterek, teknelerinin başına geldiklerini söyledi. Teknelerini güvene alarak beklediklerini ifade eden Ertaş, "Fırtınadan dolayı balık avına çıkamıyoruz. Diğer tekneler zaten av yasağından dolayı çıkamıyor, bakıma çektiler. Biz de teknelerimizin başında fırtınanın geçmesini bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız atlatırız" dedi.

Bu arada, Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de bugün sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi. - MERSİN