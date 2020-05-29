Aydın'ın 17 ilçesinde Cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi
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Aydın'ın 17 ilçesinde Cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi

Aydın İl Müftülüğü tarafından cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılacak olması münasebetiyle 17 ilçede şükür kurbanı kesildi.

Aydın'ın 17 ilçesinde Cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi
29.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:13

Aydın İl Müftülüğü tarafından cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılacak olması münasebetiyle 17 ilçede şükür kurbanı kesildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından, camilerde ibadet yapılmasına başlanması münasebetiyle il ve ilçe merkezlerinde uygun görülecek bir yerde hijyen ve sağlık şartları dikkate alınarak 29 Mayıs 2020 günü (bugün) Cuma namazı öncesi saat 11.00'de dinen uygun nitelikte bir şükür kurbanının kestirilip etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını belirtmişti.

Aydın İl Müftülüğü tarafından camilerde ibadet yapılmasına başlanması münasebetiyle Efeler Külliye Camii'nde Cuma namazı öncesinde saat 11.00'de Şükür kurbanı kesildi.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " 16 Mart itibari ile Türkiye genelinde bütün camilerimiz Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlere kapatılmıştı. Bugün Cuma namazı itibariyle Cuma Namazımızı camilerin dışında, sosyal mesafeye uyarak ifa edeceğiz. Bu vesile ile bütün Türkiye genelinde olduğu gibi bizde Aydın'da 17 ilçemizde şükür amacı ile kurban keseceğiz" dedi.

İl Müftüsü Aksu ayrıca, Cuma Namazı için Aydın'da bütün hazırlıkların tamamlandığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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