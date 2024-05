GSYİAD Yılın Sporcusu ödül töreni yapıldı

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından her yıl gerçekleşen 'Galatasaray'da Yılın Sporcusu' ödül töreni yapıldı. Erkekler kategorisinde futbol takımından Dries Mertens ile Barış Alper Yılmaz, kadınlar kategorisinde de voleybol takımından İlkin Aydın ödüle layık görüldü. Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera'ya da onur ödülü verildi.

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından gelenekselleşen 'Galatasaray'da Yılın Sporcusu' ödül töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yönetim kurulu üyeleri, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve dernek üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve İlkin Aydın katıldı.

Erkek kategorisinde futbol takımından Barış Alper Yılmaz ile Dries Mertens, kadınlar kategorisinde de voleybol takımından İlkin Aydın ödüle layık görüldü. Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera'ya da onur ödülü verildi.

İbrahim Hatipoğlu: "Övündüğümüz ve onur duyduğumuz bir aktivitemiz"

Törende ilk sözü alan GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, yılın sporcusu ödülünü uzun yıllardır devam ettirdiklerini belirterek, "Son derece övündüğümüz ve onur duyduğumuz bir aktivitemiz. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız. Seçimlerimiz yaparken son yıllarda zorlanıyoruz. Üyelerimizle birlikte güzel bu güzel performanslardan etkilenerek içlerinden birilerini bu ödüle layık görmek için seçmeye çalıştık. 2 yıldır iki kategoride yapmaya başladık. Galatasaray Futbol A Takımı son iki yıldır tüm Galatasaraylıların göğsünü kabartan performansını hepimiz alkışlayarak izledik. Okan Buruk hocamıza da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Erden Timur, Metin Öztürk, tüm yönetim kuruluna, tüm teknik ekibe, tüm oyuncularımıza bizi başı dik yürüttüğü için teşekkür ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Dursun Özbek: "Futbolda hep saha içinde kalmaya çalıştık, bu duruşumuz devam edecek"

GSYİAD'ın Galatasaray'ın önemli bir kurulu olduğunu ifade eden Dursun Özbek, "Her zaman Galatasaray'ın yanında olmuş her zaman Galatasaray'ın dertleriyle dertlenmiş bir kurum. Yaptıkları bu aktiviteler de Galatasaray'ın birlik ve beraberliğine katkı veren aktiviteler. Her sene sportif manada başarılı olan sporcularımıza ödüllere veriyorlar. Bunlar camialar için çok önemli. Onun için GSYİAD'a bu organizasyon için, bugüne kadar Galatasaray'a yaptıkları için teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın başarısı demek Galatasaray için formasını terleten sporcularımızın emeğinin ne kadar yüksek olduğunu anlamak demek. Galatasaray başarılıysa büyük pay oyuncuların ve teknik heyetin. Yönetimler de bu sevgiye yol açmak için elinden geleni yapmak zorundadır. Yaklaşık 2 seneyi bulan bir yönetim kuruluyuz. 25 Mayıs'ta seçimimiz var. Yeni bir yönetim iş başında olacak. Bugüne kadar oyuncularımızın önünü açmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Büyük bir teşekkürü de amatör sporcularımıza teşekkür ederim. Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık 1 ayımız var. Bazı gruplarda bazı spor dallarında ligler bitti. En önemlisi şimdi futbol. Futbolda hep saha içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecek. GSYİAD ve yönetimine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Okan Buruk: "İnşallah tekrar bir şampiyonluğu bu statta hep beraber kutlarız"

Okan Buruk da, Galatasaray'ın bütün sporcularının değerli olduğunu söyleyerek, "Biz hafta sonu sahada konuşacağız ama burada birkaç kelime etmek isterim tabii. Galatasaray'ın bütün sporlarında bütün oyuncular değerli. Galatasaray formasıyla önemli bir başarı sergiliyorlar. GSYİAD'a teşekkür ederim. Hepimiz için çok önemli, değerli bir forma. Bence Galatasaray'ın her ferdinin bir ödül alması gerekiyor. Saha içi, saha dışında Galatasaray için her kim ne yapıyorsa bunun karşılığını manevi olarak alıyor. Hepsi bu ödüle layık. Bu stadı dolduran herkes aynı şekilde ödüle layık. İnşallah tekrar bir şampiyonluğu bu statta hep beraber kutlarız" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları işlerin ödüllendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Fernando Muslera, "Benim ve ailemin bu kulübün zengin tarihinin bir parçası olmak çok gurur verici. 500 maç, 17 şampiyonluk olacak inşallah. Burada 14 yılımı verdim, birçok rekor kırdım. Bunlar tabii beklenmedikti ama çok da mutluluk vericiydi" dedi.

İlkin Aydın: "Umarım uzun yıllar boyunca başarılarla dolu, güzel anılar biriktiririm"

Kendisinin ilk bireysel ödülü aldığını açıklayan İlkin Aydın, "Umarım kulübümle beraber geçireceğim uzun yıllar boyunca başarılarla dolu, güzel anılar biriktiririm. Kaptanı örnek alarak umarım ben de bir gün onur ödülüne layık görülürüm. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Barış Alper Yılmaz: "Biz bir takımız, bu ödülü takım için alıyorum"

Çok özel duygular yaşadığını belirten Barış Alper Yılmaz, "Bu stadyumda oynamak ve kupa almaktan dolayı çok mutlu oluyorum. Beni layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. Bu ödülü takım için alıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Dries Mertens'e doğum günü sürprizi

Dries Mertens ise ödül için teşekkür ederek, "Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Aslında 1 sene için gelmiştim, 2. senemi tamamladım ve kalıp, kalmayacağımı da bilmiyorum. Bana burada evimde gibi hissettirdiniz" diye konuştu. Ödül töreninde ayrıca 6 Mayıs'ta doğum günü olan Mertens için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı ve pasta kesildi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - İSTANBUL